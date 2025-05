Futura pronta a rovinare la festa alla capolista. Colombiera mette nel mirino la finale playoff

Cala il sipario in questo week end sul campionato di B maschile con la Npsg Trading Logistic che chiuderà la stagione al ’PalaMariotti’ contro il Cecina (Livorno). Tutte le gare del 30° ed ultimo turno si disputeranno in contemporanea oggi pomeriggio alle 18, visto che alcune posizioni di classifica sono ancora aperte. L’obiettivo degli spezzini sarà quello di salutare il proprio pubblico con un successo, replicando la bella prestazione dell’andata. In C femminile si giocherà, invece, la penultima giornata di campionato con il match scoppiettante tra la Pallavolo Futura e la leader Normac. Il 25° turno ha già espresso due verdetti riguardanti la retrocessione dell’Albisola, dopo un solo anno di permanenza nella categoria, e dell’Admo Lavagna, squadra con importanti trascorsi storici e ha una lunga militanza in Serie C, ma che non è riuscita a salvare la stagione dopo una lunga serie di infortuni. Per quanto riguarda il capitolo promozione esiste solo una protagonista, quella Normac che proprio stasera sarà di scena a Ceparana alle 21 alla ricerca di quel punto che la separa dal traguardo. Un obiettivo che le è sfuggito la scorsa annata proprio per una sola lunghezza. Le ragazze di Garfagnini, pur trovandosi di fronte una squadra quadrata ed esperta che ha subito solo tre sconfitte su 24 incontri, cercheranno, dopo aver blindato il terzo posto, il riscatto dalla pesante sconfitta di Arenzano con l’intento di guastare la festa delle genovesi.

Fine settimana di playoff in D maschile con il penultimo turno che si annuncia determinante per la griglia finale. Il Futura Ceparana affronterà sul proprio palazzetto oggi alle 18 il Sant’Antonio, penultima forza del girone. Un avversario abbordabile, ma da non sottovalutare. In serata sarà la volta del Volley Colombiera che sarà ospite dell’Imperia Volley Basko. Alle 21 alla palestra Itis ’Galilei’ ci sarà il fischio d’inizio di una sfida che potrà regalare parecchie emozioni.

Entra nel vivo anche la D femminile con la disputa della la gara d’andata della finale fra vincenti dei rispettivi gironi: la Rainbow Spezia va a far visita al Quiliano stasera alle 19. Grande attenzione alla semifinale playoff in cui il Volley Colombiera ospiterà il Finalmaremola stasera alle 20.30 ad Ameglia nell’incontro di ritorno. Il Volley Santo Stefano Magra al ’PalaConti’ se la vedrà contro l’Acqua Calizzano Carcare nel girone di classificazione settimo e ottavo posto.

Ilaria Gallione