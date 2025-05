Futura sogna da capolista. Sfida clou ad Arenzano

Nel penultimo turno di B maschile la Npsg Trading Logistic sarà impegnata in trasferta contro la Jumboffice Firenze. Stasera alle 21 al ’PalaLilly’ di Sesto Fiorentino gli spezzini incontreranno una formazione caparbia che strada facendo ha scalato la classifica, piazzandosi al sesto posto. Di contro i ragazzi di Parisi, reduci dalla sconfitta infrasettimanale piuttosto netta contro l’attuale capolista Lupi Santa Croce, tenteranno il colpaccio in terra toscana, come fatto all’andata quando s’imposero con un secco 3-1. In C maschile si disputerà l’ultima fatica del campionato con la Vdm Mulattieri che ospiterà al ’Palaconti’ oggi alla 18 il Sabazia Ecosavona, seconda forza del girone. Dopo il netto successo infrasettimanale contro il Colombo Genova i ragazzi di Botti proveranno a ben figurare contro una squadra più quotata per mantenere la settima posizione appena conquistata. In C femminile il Futura, in lotta per il vertice della classifica, giocherà ad Arenzano dove domani alle 20 sarà atteso dalle padrone di casa dalla Volare al ’PalaCorradi’. Le genovesi hanno esonerato l’allenatrice Marina Grasso dopo dieci anni di collaborazione. Giornata importante per la Under 16 femminile di coach Menconi, campione territoriale del Levante, che affronterà in semifinale domani alle 10 a Loano le genovesi della Wonder Serteco. In D femminile sarà la volta del match di classificazione 7°-8° posto con Santo Stefano ospite del Calizzano stasera alle 19.30 a Carcare (Savona). Sfida importantissima per il Colombiera nel primo turno dei playoff domani alle 20contro il Finalmaremola a Finale Ligure. Spareggi promozione anche in D maschile: impegno interno per il Colombiera contro l’Albisola domani alle 20 ad Ameglia. In trasferta la Futura a Carcare domani alle 17.

Ilaria Gallione