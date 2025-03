Gara 1 va su Raisport. Dubbio Sanguinetti. Lui o Pardo Mati?

L’anticipo di gara 1 sarà l’unica partita dei quarti di finale trasmessa da Rai Sport. Il blasone di Perugia-Modena l’ha fatta piazzare più in alto nel palinsesto, e così il match tra seconda e settima forza del campionato si giocherà oggi pomeriggio alle ore 16. Le formazioni che scenderanno in campo dovrebbero essere definite e l’unico dubbio riguarda il recupero di Giovanni Sanguinetti, che dovrebbe essere arruolato per la trasferta: giocherà lui o Giuliani come nelle ultime due gare di regular season farà partire inizialmente Pardo Mati, contando anche e soprattutto sulla sua imprevedibilità in battuta? Per il resto De Cecco e Buchegger in diagonale principale, Davyskiba e Gutierrez alle ali, Anzani l’altro centrale e Federici libero. Perugia schiererò sicuramente Giannelli e Ben Tara in diagonale principale, mentre i martelli dovrebbero essere Semeniuk e Plotnytskyi e i centrali Loser e Solé con Colaci libero. Come detto inizio alle ore 16 con arbitri Goitre e Luciani e diretta su Rai Sport e Volleyballworld.tv. Le altre gare 1 dei quarti playoff: oggi si gioca anche Itas Trentino-Cisterna Volley alle ore 20:30 (diretta Dazn) mentre domani le sfide dall’esito più incerto, ovvero alle 17 Cucine Lube Civitanova-Allianz Milano in diretta su Rai Play e Rana Verona-Gas Sales Bluenergy Piacenza alle 19:30 in diretta su Dazn. È uscito ieri anche il calendario di gara 2 e gara 3: Modena giocherà in casa, al PalaPanini, domenica 16 marzo alle ore 19 (diretta su Dazn), mente gara 3 sarà a Perugia domenica 23 marzo sempre alle ore 19 ( Dazn). Eventuali gara 4 e gara 5 mercoledì 26 marzo o giovedì 27 marzo e domenica 30 marzo.

a.t.