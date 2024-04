Geetit: mercato, budget e conferme. Nel mirino ci sono Quarta e Pinali

La Pallavolo Bologna è già al lavoro per programmare la prossima stagione nel campionato di A3 maschile di volley, dopo la salvezza ottenuta ai playout.

Giovedì il consiglio direttivo del club, alla presenza della presidente Elisabetta Velabri, del direttore sportivo Piero Pedretti, del general manager Andrea Cappelletti, della team manager Veronica Brandi e della responsabile comunicazione e marketing Erika Falasca, ha dato la prima buona notizia: la conferma del budget. La società avrà a disposizione circa 400mila euro per la prossima stagione, denari che dovrebbero garantire l’allestimento di una squadra in grado di un campionato all’altezza, al netto di sorprese: nell’ultima stagione sono state negative, complici 4 mesi vissuti in emergenza infortuni senza 3-4 titolari.

Quest’anno ci sarà però un’incognita di non poco conto: ovvero la variazione dei tesseramenti. Piero Pedretti, nonostante problemi personali, ha dato la disponibilità a fare il mercato, ricercando una persona che possa poi affiancarlo e aiutare allenatore e dirigenti nel corso della stagione. Entra in vigore lo svincolo e, il costo del tesseramento di giocatori che dovessero averne fatto richiesta entro fine marzo, lieviterà dai normali 1000-2000 euro per un prestito a 8-9mila euro.

Quello dei costi tesseramento sarà nodo cruciale per Bologna e le altre squadre in vista del mercato. Pedretti ha già incontrato il riconfermato tecnico Francesco Guarnieri per fare il punto e poi informarsi dai giocatori che il club rossoblù vorrebbe riconfermare per capire costi e margini di manovra.

Un’idea sulla futura squadra c’è: Bologna vorrebbe riconfermare 5-6 elementi tra sestetto e panchina dell’ultima stagione: dal regista sitti agli schiacciatori Maletti, Baciocco e Sacripanti, passando per i centrali Aprile e Giampietri. Difficile la riconferma dell’opposto lituano Listanskis. Il primo obiettivo di mercato potrebbe essere il centrale Augusto Quarta, nell’ultima stagione a San Giustino, classe 1993, bolognese doc che il club vorrebbe riportare in città.

Possibile l’interessamento anche per Roberto Pinali, nelle ultime stagioni protagonista a Portomaggiore (A3), Ravenna (A2, dove Guarnieri era vice di Bonitta) e nell’ultima annata riserva a Modena. Capire i margini di manovra sui tesseramenti con obiettivi e agenti del giocatori sarà il primo passo. Intanto Pedretti e Guernieri lavorano per allestire lo staff tecnico e trovare vice e collaboratori al capo allenatore, che da subentrante accettò la panchina in solitaria. Altro nodo riguarda il title sponsor. Geetit e il gruppo Termal rimarranno a sostegno di pallavolo Bologna, ma non è da escludere che possa cambiare il marchio sulle maglie del club targato Geetit nelle ultime 5 stagioni: altro nodo da sciogliere per la stagione che verrà.