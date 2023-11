Geetit, rimonta in corso. Alzano le prestazioni. Listanskis e Sacripanti

E’ quinta la Geetit, a un punto dal terzo posto di Acqui Terme e Cus Cagliari. E i numeri raccontano di un percorso di crescita. Specie in attacco. È passata dal 43% della prima giornata a Brugherio, al 50% dell’ultima giornata, Bologna. I numeri incoronano in primis Mauro Sacripanti e Valdas Listanskis, schiacciatore e opposto. Lo schiacciatore ha viaggiato al 56% in attacco nell’ultima giornata, il lituano al 50, con il primo fondamentale con 22 punti a cui ne ha aggiunti 4 in battuta e due a muro, con cui ha chiuso primo e terzo set. Listanskis di punti ne ha fatti 21, aggiungendo alle schiacciate 2 ace e un muro, confermandosi dopo i 31 punti con Sarroch. Aspettando Maletti e Aprile, sono loro ad aver preso in mano la squadra con a Leonardo Baciocco. Sempre a punti nelle prime 5 giornate, la Geetit è chiamata a tornare alla vittoria per riprendersi il terzo posto.

m. g.