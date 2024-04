Geetit: salvezza, gioia e progetti futuri. Velabri: "Speriamo che Guarnieri resti"

Si chiude il sipario sulla stagione di serie A delle bolognesi. E almeno la Geetit può festeggiare. Lo ha fatto ieri con una cena alla Braceria di Trebbo. Il primo momento di relax da molti mesi a questa parte per la Pallavolo Bologna, che partita con l’obiettivo del quarto posto e dei playoff, si è salvata ai playout battendo Mirandola in due gare, con altrettanti 3-0.

Presidente Elisabetta Velabri, sensazioni?

"E’ stata l’annata più intensa che abbiamo mai vissuto. Peraltro a Mirandola non avevo mai vinto: non nego che quando è caduta l’ultima palla l’emozione è stata paragonabile a quella della promozione in A3 di 3 anni fa: è come se l’avessimo riconquistata e in un certo senso è così, visto che si trattava di playout".

E ora?

"Una cena per festeggiare, all’interno della quale avremo già modo di fare qualche chiacchiera con i dirigenti per programmare il futuro".

Si riparte da coach Guarnieri?

"Per quello che mi riguarda sì. Francesco ha un’opzione per la prossima stagione, ha ereditato una situazione complessa tra infortuni e umori e ha fatto un lavoro eccellente portando in porto la stagione restituendo equilibrio tecnico e umano. A meno che non ci comunichi che ha chiamate irrinunciabili, ripartiamo da lui e ci siederemo per capire come aiutarlo a migliorare il suo lavoro e lo staff, che in questa stagione di fatto è stato composto da Not, che però tornerà a dirigere il settore giovanile".

Della squadra che dice?

"Ripartiamo dalle volontà di Guarnieri. Di fatto tutti i giocatori avevano contratto annuale e sono in scadenza. In base al suo volere siamo pronti a muoverci. Prima dovremo fare qualche chiacchierata interna, perché il nostro diesse Piero Pedretti, per motivi personali, potrebbe decidere di alleggerire i carichi di lavoro".

Il budget per la prossima stagione?

"Serviranno 350-400mila euro circa. Non è ancora chiuso, ci stiamo lavorando. I colloqui sono in corso e dovremo capire se Geetit e Giatti saranno ancora il nostro title sponsor. Stiamo lavorando per ampliare la base dei sostenitori. A breve chiuderemo i colloqui, ma la prossima stagione non è in discussione e la speranza è di viverla in maniera più tranquilla rispetto a questa. Nel giro di una settimana inizieremo a muoverci. Mi consenta solo un ultimo pensiero".

Prego.

"A Roberto Sabbioni e alla Vtb, che conosco, realtà in cui ho lavorato. Sono dispiaciuta per la retrocessione. Anche perché così il volley rischia di perdere peso politico agli occhi di chi dirige la città".