Gemellaggio sportivo tra Under16 Sacrata e Brenta Volley: unione oltre la pallavolo

È diventato una sorta di gemellaggio a tutti gli effetti il rapporto nato tra l’Under16 della Sacrata e la società Brenta Volley di Tione. Dopo le esperienze fatte in Trentino dalle pallavoliste civitanovesi (prima hanno partecipato ad un camp estivo, quindi sono ripartite per un torneo di Natale), nei giorni scorsi le ragazze del Brenta sono scese a Civitanova per un weekend. Sabato hanno effettuato una piacevole escursione al Conero, domenica poi hanno seguito un allenamento condotto da Adriano Di Pinto (ex di entrambe le realtà e nell’ultima stagione vice coach dell’Itas Trentino campione d’Italia in SuperLega) e nel pomeriggio hanno giocato. Un’amicizia, un nuovo legame che va oltre lo sport e la pallavolo, come testimonia anche l’esito di un sondaggio. Era stato chiesto alle giovani di scegliere un aggettivo in merito a questo gemellaggio e le parole usate per esprimere questa unione sono state: genuina, preziosa, sincera, spontanea, divertente, motivante. Hanno partecipato al gemellaggio Alice Mottola, Chiara Morresi, Alessia Morresi, Giorgia Croceri, Carlotta Cecchini, Rebecca Gaetani, Valentina Ranieri, Giada De Pascali, Matilde Rinaldelli, Chiara Paolucci, Emma Pennesi.

Andrea Scoppa