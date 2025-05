Georgi Tatarov confermato a Grottazzolina: un altro anno di successi in Superlega

Che sarebbe rimasto un altro anno a Grottazzolina non era affatto scontato. Non è un mistero infatti che la stagione disputata da Georgi Tatarov, schiacciatore della Yuasa, sia stata semplicemente super. Classe 2003 alla prima volta in Superlega, ha accorciato notevolmente i limiti temporali di ambientamento e ha dato un’enorme mano verso la corsa salvezza della Yuasa, in particolare nel girone di ritorno. Ha blindato in questo modo anche la sua presenza stabile, probabilmente sempre più con un ruolo da protagonista, nella nazionale bulgara guidata dal ct azzurro Blengini che lo ha monitorato costantemente nel corso della stagione. Georgi è pronto a ripagare la fiducia che la Yuasa gli ha dato e in banda ritroverà quel Michele Fedrizzi che a Grotta ormai è una istituzione, fresco di esperienza a Dubai nell’Al Nasr e presto arriveranno altri colleghi di ruolo.

"Sono molto felice di restare a Grottazzolina perché fin da subito è stato un ambiente ideale per esprimermi – sottolinea Tatarov - dopo tanti alti e bassi nel corso della stagione siamo riusciti a raggiungere il nostro obiettivo: la prossima stagione faremo ancora meglio". Approccio iniziale non semplice in Superlega ma ha rotto subito il ghiaccio, gettato nella mischia con merito fino a diventare non solo un riferimento costante in campo, soprattutto nelle uscite d’attacco, ma anche per la tifoseria di Grotta che ha saputo coccolarsi al meglio il giovane talento bulgaro. "Nella stagione passata sento di essere cresciuto molto, ma so di poter e dover migliorare ancora in ogni aspetto, anche mentalmente. Ci tengo a salutare tutti i nostri tifosi, spero che saranno sempre di più e tiferanno per noi ancora di più la prossima stagione".

Il calore del PalaSavelli non è qualcosa che passa inosservato anche per atleti di livello internazionale, si attacca alla pelle ed è capace di coinvolgere tutti alla grande. Con la sua conferma ufficiale salgono a sette i volti che i tifosi rivedranno anche nella prossima stagione al PalaSavelli di quella squadra che ha compiuto un’autentica impresa lo scorso anno. A brevissimo arriveranno anche le ufficialità degli altri sette nomi anche se lo spoiler di Dragan Stankovic ai canali ufficiali di Modena ("il prossimo anno giocherò a Grottazzolina", ndr) non è passato inosservato.