Gianluca Paolorosso confermato preparatore atletico della Banca Macerata Fisiomed

Gianluca Paolorosso (foto), per l’undicesima stagione consecutiva, sarà il preparatore atletico della Banca Macerata Fisiomed. Il suo lavoro non conosce soste: durante l’anno segue con attenzione l’evoluzione degli atleti, ma è già in estate che - assieme ai ragazzi del team medico-fisioterapico - getta le basi del successo, programmando e personalizzando il lavoro per permettere ai giocatori di arrivare al raduno nelle migliori condizioni.

"Sono sempre una persona positiva, quindi – spiega Paolorosso – le sensazioni sono buone, anche se ancora non conosco bene gran parte dei nuovi giocatori. Spero che quest’anno si possa affrontare una stagione con un po’ meno sofferenza, puntando a una salvezza più tranquilla. Per il resto, le ambizioni sono sempre le stesse: lavorare bene, arrivare a fine stagione con la soddisfazione del lavoro svolto e degli obiettivi raggiunti. Ogni anno il campionato è sempre più difficile, quindi bisognerà affrontarlo partita dopo partita, situazione dopo situazione".

Paolorosso ha svelato poi qualche novità tecnica del Banca Macerata Forum. "Stiamo rimodellando, ristrutturando – spiega Paolorosso – e rimodernando l’area pesi. Dovremmo riuscire a fare un upgrade che ci permetterà di lavorare un po’ meglio, con maggiore qualità".