Giganti, il momento dell’ex: "Sono fiducioso dei ragazzi"

Sabato tornerà da ex dopo 22 stagioni da coach nella ’sua’ Macerata. Per coach Giacomo Giganti non sarà una partita come le altre quella in programma al Fontescodella.

Giganti, maceratese doc, 42 anni, ne ha trascorsi dodici da coach delle giovanili della Lube, dove ha vinto cinque scudetti; quattro anni con la Balducci, dove ha ottenuto una promozione nel femminile dalla B2 alla B1; poi sei in quella Paoloni che affronterà sabato da avversario dove ha vinto la C salendo in B. "Macerata è storicamente un campo molto difficile. Ci aspetta un’altra partita tosta, ma sono molto fiducioso", afferma coach Giacomo Giganti, salito quest’anno ad allenare a Osimo.

Fiducia e morale alto nei senzatesta soprattutto dopo i due punti guadagnati nell’esordio casalingo contro Rubicone. Nel big match di giornata del girone D di B maschile. "Sono due punti guadagnati dopo una bella maratona – continua l’allenatore degli osimani –. Essere sotto di due set e poi in svantaggio 4-9 nel terzo a volte si può anche mollare, invece la squadra non lo ha fatto. Ha iniziato a crescere nel momento di massima difficoltà, soprattutto nella fase del cambio palla, e questo ci ha aiutato moltissimo per prendere la vittoria contro una squadra attrezzata e che gioca bene. Il carattere che i ragazzi hanno mostrato è stato l’aspetto più importante della partita di sabato. Siamo una squadra nuova, dobbiamo lavorare e migliorare. Importantissimi contro Rubicone sono stati i cambi. Chiunque è entrato ha dato un grande contributo".

Due partite, due vittorie, la conferma che Osimo anche quest’anno vuole essere grande protagonista nella B maschile, l’ultima contro un Rubicone che non è proprio l’ultima arrivata e che vorrà ambire anche quest’anno a un posto sul podio.