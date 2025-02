Giovanili. Campionati Uisp. Grande partecipazione

Stanno entrando nella fase decisiva i campionati amatoriali di volley Uisp. Nel torneo Under 13-14 guida la Pallavolo Grosseto Nera con 21 punti, davanti alla Ditta Mujo Genci Massa Marittima con 18, alla Virtus Maremma con 12, al Gao Brinella con 8, alla Polisportiva Elba 97 con 1 e alla Pallavolo Grosseto Rossa con 0.

Nel campionato Under 18 in testa la Virtus Maremma Volley con 11 punti, poi Pallavolo Grosseto con 4 e Uisp con 0. Infine il torneo Under 16, dominato dalla Pallavolo Grosseto, Rossa a 18 punti e Nera a 17, seguite da Giovanni Franchellucci Massa Marittima a 11, Gao Brinella a 10, Uisp 9, Invicta 3, Pallavolo Grosseto Bianca 1.

Proprio la Pallavolo Grosseto Bianca è formata da ragazze giovanissime, che partecipano anche al torneo under 14. "Due delle nostre squadre under 16 – afferma il tecnico della Pallavolo Grosseto, Leonello Corridori – hanno vinto tutte le partite, mentre la squadra Bianca ha come obiettivo quello di crescere". "In totale abbiamo sei formazioni nei campionati amatoriali – aggiunge Corridori – in accordo con il presidente Tinacci l’obiettivo principale è quello di far crescere le nostre atlete, con alcune di loro che possono arrivare nei campionati federali. Ma i tornei amatoriali sono altrettanto importanti, vogliamo divertirci e ovviamente quando si vince anche il divertimento è maggiore".

Nell’ultimo match la Pallavolo Grosseto Bianca ha lottato, finendo poi al tappeto con Uisp Grosseto, che ha vinto 3-1. "Tenendo conto che la nostra formazione è composta da molte esordienti – riflette il tecnico Fabio Sembiante – il bilancio è molto positivo. Le nostre bambine e ragazze si impegnano e migliorano". Sembiante è uno degli storici istruttori del volley Uisp, che collabora anche all’organizzazione dei vari tornei: "Siamo molto soddisfatti perché la partecipazione non manca mai – aggiunge – e per la Uisp l’importante è che chi scende in campo si diverta e socializzi".