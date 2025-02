Giovanili. Pallavolo Grosseto. Under 16 sul podio

Turno con alti e bassi per le formazioni femminili della Pallavolo Grosseto. L’Under 16 Luca Consani ha vinto la finale per il terzo posto, salendo sul podio del Basso Tirreno: un bel risultato contro una coriacea Bellaria Pontedera per un gruppo con sole tre ragazze del 2009 e il resto 2010; anzi una conferma visto che anche la scorsa stagione in Under 14 questo gruppo era salito ancora sul gradino più basso del podio. Ora rimane lo spareggio per accedere alla fase regionale contro la Pallavolo Primo Salto Siena, seconda classificata del Comitato Etruria. Luca Consani Grosseto: Matilde Marini, Lisa Sartorio, Giulia Ghita, Aurora Fanteria, Emma Rossi, Giulia Angeli, Sofia Seghetta, Sofia Guidoni, Iris Peotta, Francesca Macchi, Clara Balestri, Ginevra Consani.

L’Under 14 Brandini nella semifinale territoriale disputata a Follonica si è aggiudicata il quarto posto dopo una sconfitta al tie break per 15-13 inflitta dalle padrone di casa. Under 14: Merilù Almonte, Dorotea Costanzi, Francesca Costoli, Giada De Falco, Elena Gemignani, Bianca Guscelli, Ajla Lika, Sofia Ponticelli, Gemma Spernanzoni, Elena Torriti, Marta Torriti, Ginevra Vergari, Alice Tortelli e Ilary Villani.

Per l’Under 13 Giorgio Peri, levataccia mattutina per l’incontro perso 2-1 contro l’Invicta. Un punto solo che però tiene ancora ancorate al secondo posto le ragazze della Pallavolo Grosseto. Under 13: Gemma Spernanzoni, Viola Angeletti, Giada De Falco, Elena Gemignani, Viola Duchini, Sofia Manaschi, Melissa Stefi e Alessia Giacobetti.

L’Under 12 Deep Chic invece ha perso 3-0 contro la Pallavolo Follonica. "Abbiamo giocato bene la nostra miglior partita per adesso – ha detto coach Silvia Rustighi –. Eravamo senza le 2013 e qualche assenza nelle 2014, nonostante ciò le bimbe hanno ricevuto molto meglio. Diciamo che è stata una partita con molti più spunti tecnici e tattici. Ci vorrà del tempo ma già nel girone di ritorno miglioreremo".