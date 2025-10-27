Giuliani e Davyskiba. "Gara convincente con ciliegina rimonta»

Un Alberto Giuliani disteso affronta la conferenza stampa post partita consapevole che questi punti sono un bottino pesante, che oltre a fare classifica toglie pressione per i prossimi incontri che la Valsa Group dovrà affrontare: "Abbiamo sfoderato una prestazione convincente con la ciliegina sulla torta della rimonta dell’ultimo set – le parole del tecnico –. Sappiamo di non dover mai mollare: la nostra squadra può essere forte, futuribile, tecnica, ma dobbiamo rimanere sempre nello spartito, concentrati. Ancora siamo lontani dalle idee che di pallavolo che abbiamo in mente. Siamo una squadra fisica, sicuramente, e infatti vogliamo crescere tanto a muro per non essere completamente dipendenti dal servizio, difesa e muro devono poterci dare dei punti". Discorso a parte per la battuta, appunto: "Ci sono situazioni dove gestire la partita e un fondamentale emotivo come quello del servizio non è semplice. Dobbiamo cercare di farcela, come accaduto stasera (ieri, ndr) contro Monza". All’orizzonte, vicinissima, Piacenza (mercoledì fuori casa alle 20:30): "Per battere la Gas Sales non basta quello che abbiamo fatto in queste due partite: bisogna crescere di livello in ricezione prima di tutto. È una escalation di qualità per ciò che riguarda le nostre avversarie, sarà un bel test". Accanto a Giuliani, Vlad Davyskiba: "Il terzo set è stato simile a quello di Milano, ci siamo accorti prima che non volevamo perderlo. Siamo molto felici di aver rimontato Monza e di aver chiuso così bene il match. In battuta abbiamo fatto molti meno errori, anche grazie al lavoro della settimana e in più abbiamo difeso molto". Infine una nota personale: "Non posso più dire di essere un giocatore giovane, devo prendere più responsabilità, lo so. Con la sicurezza di avere tanti cambi se capita una giornata storta".

a.t.