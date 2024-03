Giuliani scuote la Valsa: "Migliorare l’approccio"

L’occasione del riscatto è già domani, e Modena ha una sola cosa da fare rispetto a quattro giorni fa. Cancellare tutto. "Si riparte ovviamente da zero" racconta coach Alberto Giuliani, che focalizza la sua attenzione soprattutto sull’approccio ai parziali, il vero tallone d’achille della Valsa Group che a Trento è stata surclassata dopo un primo set in equilibrio, partito a handicap come gli altri. L’allenatore marchigiano sa che il livello di gioco va alzato di parecchio per poter ambire a portare la serie in parità, ma intanto si concentra su altri temi e sulle cose positive che la sua formazione gli ha trasmesso.

Giuliani, quali riflessioni dopo il 3-0 subito a Trento?

"Innanzitutto rispetto a gara 1 mi chiedo e mi dico la cosa più scontata, ovvero che occorre approcciare meglio i set. Se partiamo sempre in svantaggio, se concediamo tanti break all’inizio a una squadra forte come Trento poi recuperare diventa difficile".

Anche se?

"Anche se nel primo set di mercoledì sera ci siamo riusciti, ma non possiamo permetterci di iniziare sempre così".

Cosa serve in più dal punto di vista mentale e tecnico?

"Se parliamo di tecnica ci vuole attacco, non abbiamo attaccato al loro livello. Dal punto di vista mentale siamo a posto, dobbiamo solo avere più continuità, lo ripeto da settimane come un mantra. Mi auguro che i nostri tifosi in questo ci aiutino, a stare più sul pezzo".

Si aspettava un match più combattuto: è riuscito a trasmettere questo concetto alla squadra?

"I ragazzi capiscono le problematiche, poi un altro conto è risolverle. L’approccio dei set non mi è piaciuto, ma non devo spiegarlo, non è che i ragazzi non vorrebbero. Dobbiamo lavorare su tecnica e tattica che ci aiutino a partire meglio, oltre che badare all’aspetto mentale".

Si parla ancora dell’assenza del regista titolare?

"Normale che voi giornalisti parliate dell’assenza di Sbertoli, ma io nelle interviste ho sempre detto che mi preoccupavano gli attaccanti di Trento, non ho mai parlato del palleggiatore che anche se importantissimo non abbassa la qualità di Michieletto, di Lavia e degli altri".

Cambierà la battuta di Trento?

"Rispetto a casa loro qualcosa può cambiare, chiunque batte meglio in casa proprio ovviamente. L’Itas però ha giocatori esperti e di livello, non credo cambierà troppo però".

E cambierà per voi il fatto di giocare in casa?

"Il PalaPanini deve essere un’arma in più per noi, la squadra sente il calore del pubblico e questo la aiuta a non mollare mai".