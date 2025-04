Gli Angels Santarcangelo trionfano contro le Stars Bologna: 95-92 dopo overtime

Spettacolo e vittoria nella gara dell’Under 17 di coach Brugè contro le Stars Bologna. Gli Angels si sono imposti per 95-92 dopo un tempo supplementare, mantenendosi così imbattuti in questa fase di campionato, il Trofeo Emilia-Romagna. Al PalaSgr ci sono intensità e fisicità fin da subito, col primo quarto che vede tanti batti e ribatti. I clementini vanno avanti sul 14-9, vengono rimontati con un break bolognese di 7-0 e la chiusura premia gli ospiti (18-21).

Nel secondo periodo Bologna allarga il divario fino al 22-28, Ronci e Ciancarelli tentano il recupero ma all’intervallo è ancora -6 (38-44). Di ritorno dagli spogliatoi l’intensità sale ancora di più e l’equilibrio rimane il tratto distintivo di un match davvero spettacolare. Tura appoggia il 61-59 del 30’ e si va verso un quarto periodo di gran battaglia. Stars in fuga sul 77-82, Angels ad avvicinarsi con alcuni canestri spettacolari e parità firmata da Ronci a quota 86 con una penetrazione nel traffico.

Nell’overtime, Santarcangelo prende un discreto vantaggio e lo mantiene, Bologna infila la tripla del -1 a 5’’ dal gong e Ciancarelli fa 2/2 ai liberi. Finisce 95-92, col disperato tentativo finale di Cevolani che non trova il bersaglio.

Il tabellino degli Angels Santarcangelo: Almasi 6, San Martini 2, Bracci 2, Ciancarelli 19, Tassani 8, Ronci 29, Trevisani ne, Tura 6, Gnepa, Arcangeli ne, Altini 8, Ricci 15. All. Brugè. Clementini sempre al comando solitario del girone.