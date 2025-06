Gli Avengers massesi puntano al titolo toscano dopo la promozione in Serie D

Pur con la promozione in serie D già conquistata, grazie all’accesso alla finale regionale di Prima Divisione, gli Avengers massesi non si accontentano. La formazione del coach Enea Nicolini vuole a tutti i costi diventare la migliore in Toscana. La dimostrazione l’ha data sabato nella finale d’andata dove ha superato la Pallavolo Cascina per 3-2.

La partita disputata alla palestra del Cinquale è stata davvero avvincente ed equilibrata, con continui ribaltamenti di risultato. La Pallavolo Massa Carrara ha vinto al fotofinish il primo set (25-23) ma nel secondo ha subito il ritorno dei pisani (18-25). Un’altra battaglia sportiva è scaturita dal combattutissimo terzo parziale risoltosi solo ai vantaggi in favore degli apuani (27-25). Il Cascina non ha mollato e si è rifatto sotto nel quarto set dove ha saputo imporsi di misura (25-22).

La sfida si è così decisa al tie-break con le due squadre che se lo sono giocato punto a punto. Ancora una volta sul filo di lana l’hanno spuntata gli Avengers (19-17). Adesso gli apuani dovranno rendere la visita a Cascina sabato prossimo (ore 21). Per vincere la Prima Divisione dovranno battere i rivali anche a domicilio. In caso di 3-2 per la Pallavolo Casciana si giocherebbe un ulteriore ’golden set’ mentre le sconfitte per 3-0 o 3-1 farebbero alzare il trofeo agli avversari.

Questo il roster della Pallavolo Massa Carrara ’Avengers’: Angeloni, Antonioli, Bacinelli, Bondielli, Bosi, Caruso, Drago, Ghio, Lazzeri, Manfredi, Molini, Montagnani, Nicolini, Pitanti, Pom. All. Nicolini.

Gian.Bond.