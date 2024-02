Gli episodi sfortunati puniscono la Timenet. Montelupo capitola, bene il Jolly Fucecchio

Giornata piuttosto negativa per le squadre di volley empolesi, maschile e femminile. In campo maschile, il Jolly Volley di Fucecchio è stato sconfitto in casa dal Torretta Volley di Livorno con un risultato netto: 0-3. I tre parziali (21-25, 22-25; 20-25) indicano che anche se c’è stata una certa resistenza da parte dei ragazzi in bianconero, la superiorità del Torretta Livorno si è manifestata in maniera chiara. I labronici sono secondi in classifica e vogliono conservare almeno questa posizione per dispuitare i play-off, mentre i fucecchiesi, a centro classifica, a 11 punti dai livornesi, cercheranno di conservare l’attuale tranquilla posizione.

La Timenet Empoli pallavolo è incappatra in una sconfitta a Brozzi il cui risultato è però bugiardo. Infatti le giallonere hanno perso 3-0 ma i parziali (26-24; 25-22; 26-24) stanno a dimostrare che la partita è stata molto combattuta e a deciderla sono stati alcuni episodi sfortunati per la truppa di Marco Dani. Certo ora le empolesi hanno 27 punti e sono a quattro punti dalle seconde in classifica e recuperare non sarà facile. Ma Genova e compagne hanno sempre dimostrato la loro voglia di lottare e quindi c’è da aspettarsi una pronta risalita per raggiungere i sospirati play-off.

A Signa l’As.p.d. Montelupo non è riuscita a ribaltare il pronostico che la vedeva sfavorita contro le locali del Volley Club Le Signe. Solo nel primo set le montelupine hanno lottato punto a punto, trascinando le forti avversarie, seconde in classifica, fino ai vantaggi dove le signesi, grazie alla loro esperienza, si sono imposte 27-25. Nel secondo e terzo set le montelupine hanno ceduto nettamente per 25-12 e 25-20. Con questo risultato Montelupo si è assestato al settimo posto in classifica e dovrà riassestarsi per evitare spiacevoli sorprese nelle prossime partite. Ha arbitrato Mattia Petrucci.

L’unica nota lieta della giornata è venuta da Calenzano dove le bianconere del Jolly Volley Fucecchio hanno mantenuto fede al pronostico imponendosi sulla Tema Project, ultima in classifica. Anche i parziali non hanno dato adito a dubbi (13-25; 22-25; 20-25), essendoci stato un poco di equilibrio solo nel secondo set. Con questa vittoria le bianconere si sono portate nella prima parte della classifica aspirando quindi a una seconda parte del campionato più tranquilla. Ha riposato invece La Cip - Ghizzani di Castelfiorentino.

