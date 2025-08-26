Gli organizzatori. Da giovedì si gioca in piazza Roma. Reggiani: "Scenario iconico»

Modena si prepara a trasformarsi in capitale del beach volley internazionale: dal 28 al 31 agosto, Piazza Roma ospiterà il Mutina Center Beach Volleyball Event, torneo Wevza che vedrà in campo 19 coppie maschili provenienti da Italia, Germania, Belgio, Olanda e Svizzera. Un appuntamento gratuito e aperto a tutti, con circa 800 posti disponibili sulle tribune montate per l’occasione. "Avremo 19coppie di livello medio-alto", ha spiegato e raccontato l’organizzatore e responsabile, Roberto Reggiani, "e almeno dieci squadre possono puntare al titolo. particolare attenzione anche verso la partecipazione di una coppia interamente modenese formata da Riccardo Reggiani e Luca Bigarelli, e dalla presenza dei vincitori del Futures di Madrid dello scorso anno. Piazza Roma è uno scenario iconico, perfetto per ospitare un evento che sarà indimenticabile. Accanto allo spettacolo sportivo ci sarà anche un’ampia offerta fuori dal campo: aree food & beverage, spazi per i bambini e un gazebo con gadget a prezzi popolari, il cui ricavato sarà devoluto alla lotta contro i tumori".

Nulla è stato lasciato al caso ed è stato speso un pensiero proprio per tutti, atleti e spettatori. Per l’assessore allo Sport Andrea Bortolamasi, riportare il beach volley nel cuore della città ha un valore speciale: "Modena è terra di pallavolo e queste iniziative dimostrano come lo sport possa essere insieme promozione, socialità e spettacolo. Inoltre, questa iniziativa coinvolgente continua ad inserirsi nel quadro di riqualificazione cittadina, per il quale stiamo lavorando da tempo" Sulla stessa linea il presidente del Comitato Territoriale Fipav, Vasco Lolli: "Non vogliamo che questo rimanga un episodio isolato, ma che diventi appuntamento stabile. Abbiamo creato sinergie con le società del territorio. Ogni evento deve essere non solo per la città, ma della città". Il sipario del torneo, quindi, si alzerà giovedì 28 agosto alle 19.30 con le qualificazioni. Venerdì 29 e sabato 30 si giocherà dalle 10 alle 23, fino all’atto conclusivo di domenica 31, con semifinali al mattino e finali nel pomeriggio.

Virginia Zanetti