Grande prova di carattere. L’Invicta "sbrana" i Lupi

Grande vittoria per 3-1 a Pontedera e tre punti importantissimi per l’Invicta nella sedicesima di B maschile. Il team di coach Rolando batte la bestia nera Gruppo Lupi Pontedera dopo aver perso il primo set, grazie ad una spettacolare prestazione sempre in crescendo: 25-15, 20-25, 21-25, 21-25. Il primo set è iniziato sul filo dell’equilibrio, con i padroni di casa guidati in cabina di regia dall’ex Pantalei. I Lupi Pontedera riescono a portarsi sul 14-9 e allungando sul 18-10 e poi sul 24-14 con un ace dei padroni di casa e un errore ddei maremmani dà il 25-15 ai padroni di casa. Nel secondo set i grossetani partono con un piglio ben diverso aumentando subito il ritmo ed andando 6-1, fino al rientro dei padroni di casa sul 14-14 e poi il nuovo sorpasso fino all’accelerata finale dell’Invicta che porta all’1-1 con un 25-20 nella seconda frazione. Il terzo set inizia sulla falsariga del primo con le due formazioni a rispondersi punto a punto, dal 12-11 al 15-16 e poi al 18-20: il muro di Grassi vale il ventunesimo punto e la palla messa a terra da Ielasi il ventiduesimo punto. Sul 23-20 per i grossetani un time out serve ad entrambe le formazioni a schiarirsi le idee. L’attacco out dei Lupi dà il set point ai grossetani con Pellegrino che chiude il terzo set. Nel quarto i grossetani prendono tre punti di vantaggio, i padroni di casa si rifanno sotto a metà set, ma la grinta del sestetto di coach Rolando fa la differenza: l’utlimo pallone in terra lo piazza Pellegrino.