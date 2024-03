Grande vittoria contro la regina Grottazzolina. L’Emma Villas scivola al terzo posto in classifica

Il paradosso di aver trionfato sul campo della capolista, inviolato fino a quel momento, e aver perso una posizione in classifica. È quanto capitato a Emma Villas nel giorno della vittoria a Grottazzolina: imporsi al tiebreak ha significato la conquista di due punti, mentre Cuneo disponeva agevolmente di Reggio Emilia e ne guadagnava tre. Le due squadre adesso sono affiancate a quota 48 ma i piemontesi vantano una vittoria in più, prima discriminante in caso di arrivo a parità di punti. Per questo Emma Villas, pur con il carico di entusiasmo e adrenalina del colpaccio in terra marchigiana, si vede relegata nella virtuale testa di serie numero tre. Ci sono ancora tre giornate per dirimere la questione del secondo posto: chi se lo aggiudicherà avrà il fattore campo a disposizione nell’eventuale serie di semifinale. In ogni caso non si è spenta l’eco della grande vittoria a Grottazzolina: "Questo risultato ci dà consapevolezza per il momento caldo della stagione che arriverà a breve – ha detto lo schiacciatore Marco Pierotti –. Loro non avevano mai perso in casa, siamo contentissimi di essere stati i primi a batterli qua, è una bella soddisfazione e ci dà la carica per fare delle belle cose anche più avanti". Il martello ha piazzato tre ace consecutivi all’inizio del tiebreak, una serie che ha indirizzato la sfida: "Non mi era mai capitato di fare tre ace in fila, ma quello che conta è la vittoria, sono contento – ha aggiunto Pierotti –. Siamo stati bravi, abbiamo giocato una pallavolo ottima. All’inizio della gara abbiamo commesso qualche disattenzione in difesa, su situazioni anche non impossibili; loro sono bravi, non è facile resistere, ma pian piano siamo migliorati, abbiamo sistemato le imperfezioni, abbiamo spinto di più al servizio ottenendo buoni risultati. Nel complesso abbiamo fatto una grande partita". La vittoria più bella dell’anno? Pierotti non ha dubbi: "Più che le singole partite è il percorso che stiamo facendo che ci esalta e che ci piace". Adesso un giorno di riposo in più, prima di iniziare a preparare la prossima sfida casalinga, lunedì 11 marzo alle 19 in casa contro Aversa.

Stefano Salvadori