Grottazzolina. Ecco le nuove maglie della Yuasa Battery

A pochi giorni dall’inizio ufficiale della Superlega edizione 2025-2026 la Yuasa battery Grottazzolina, ospite della splendida Palazzo Vinci a Fermo, ha ufficialmente svelato in esclusiva ai propri sponsor di maglia, i nuovi kit da gioco che accompagneranno la Cenerentola del volley nella sua seconda storica stagione di Superlega.

Dal mare ai monti azzurri per un kit "home"ideato dai collaboratori di M&G Scuola Pallavolo Riccardo Lupetti e Stefano Presenti, con il supporto di Macron, per l’occasione rappresentato da Saverio Luciani. Il territorio che entra in campo con una maglia che vede uno splendido azzurro cielo riempire la parte alta del busto, per poi far spazio allo skyline mozzafiato dei monti Sibillini fino a scendere nelle onde del Mare Adriatico.

Continuità invece per il kit away, su base bianca con graffiti nei toni del grigio molto chiaro, incorniciati dal blu navy e dal rosso. Arancione invece il tono dominante della maglia da libero, un omaggio dichiarato alla tifoseria della Yuasa Battery per un fortissimo richiamo di appartenenza e territorialità.

Per la serata un cantastorie d’eccezione quale Flavio Tranquillo, giornalista e voce ufficiale della Nba, il gotha del basket mondiale. Introdotto da Luca Alici, Tranquillo ha incantato gli imprenditori presenti con un breve speech dal provocatorio titolo "Lo sport e lo sterco del diavolo", un viaggio profondo e originale sul rapporto tra sport e denaro.

Serata che ha portato anche spinti di riflessione, ottimamente condotta da Riccardo Minnucci con il prezioso supporto del giornalista Fabio Paci e che ha salutato la presenza dei tre sindaci protagonisti della serata. Paolo Calcinaro per Fermo che è stata meravigliosa sede dell’evento, Alberto Antognozzi e Valerio Vesprini rispettivamente casa madre e teatro delle gesta della Yuasa Battery, ovvero Grottazzolina e Porto San Giorgio.

Tutto questo incorniciato dal saluto emozionato e commosso del padrone di casa, Enrico Biondi, mecenate d’altri tempi e titolare di Palazzo Vinci. che di fronte ad una simile manifestazione di attaccamento al territorio non ha esitato un istante ad aprire le porte del meraviglioso palazzo nobiliare fermano.