Grottazzolina in marcia. La Yuasa Battery e la sfida contro la corazzata Perugia

Arriva dunque la corazzata della Superlega domenica alle 16 al PalaSavelli per incrociare il proprio cammino con quello della Yuasa Battery Grottazzolina. Sua maestà Perugia che nell’ultimo periodo è chiamata a dimenticare la delusione di Coppa Italia (eliminata in semifinale) e a rintuzzare l’allungo di Trento, in corsa con gli umbri per il primo posto.

Poco da dire sulla squadra a disposizione di coach Angelo Lorenzetti, parliamo praticamente del top a livello assoluto con 16 vittorie all’attivo finora e due sole sconfitte. Basta questo per una squadra che su un organico già solido, ad inizio stagione ha aggiunto elementi importanti. Confermata la diagonale con Giannelli in regia e ad alternarsi opposti Ben Tara e Herrera. Al centro confermati Russo e Solè oltre a Candellaro, con l’unica novità di stagione Loser. Tra gli schiacciatori le novità maggiori con l’arrivo di Yuki Ishikawa a ruotare insieme a Plotnytskyi e con il polacco Semeniuk, con il giovane Cianciotta alternativa. I due liberi sono l’eterno Colaci e Piccinelli, con Zoppellari quale vice Giannelli.

Grotta sa bene delle difficoltà di questo impegno, della forza di Perugia ma sa anche bene di essere andata sempre a punti in ogni gara del girone di ritorno e l’obiettivo è quello di non fermarsi assolutamente ora. Mancano quattro gare alla fine e in coda la classifica è cortissima con sei punti che separano l’ottavo posto (ultimo utile per i playoff) e la retrocessione in A2. Con 12 punti ancora in palio è chiaro che l’attenzione deve essere massima. Yuasa al momento a quota 17 con l’ultima piazza occupata da Monza e Taranto a 13 punti.

E sarà una domenica speciale perché al Palas saranno presenti giornalisti giapponesi di due fra le più importanti riviste sportive nipponiche: il The Hochi Shimbun e lo Sports Graphic Number. Innegabile lo scontro del sol levante tra la stella perugina Ishikawa contro la Yuasa, azienda multinazionale con sede a Kyoto. Gara assolutamente inedita nelle Marche con l’unico precedente all’andata in Umbria mentre il ruolo di ex di turno spetta a Tsimafei Zhukouski, a Perugia nella stagione 2019/20 e in recupero dopo il recente infortunio muscolare che lo ha tenuto fuori nelle ultime due gare. I fischietti saranno il laziale Antonella Verrascina e il patavino Andrea Puecher.