Grottazzolina sold out. Yuasa, contro Perugia è record di presenze

Più spettatori che abitanti. E’ quello che accadrà quest’oggi al PalaSavelli dove la Yuasa Grottazzolina ospiterà la Sir Perugia alle ore 16, evento attesissimo nell’ambiente e i numeri lo confermano. Poco dopo le 18 di ieri, tra biglietti e abbonati le presenze sicure erano già a quota 3.254 mentre i residenti ufficiali del Comune di Grottazzolina sono 3.218. Un altro pezzo di storia scritto per un PalaSavelli già vicinissimo a quel sold out che può essere tranquillamente raggiunto oggi con le ultimissime disponibilità (ma occhio sempre alla vendita online), botteghino al Palas aperto dalle ore 10 ad inizio gara.

Affluenza super che ha portato il Comune di porto san Giorgio ad alcuni accorgimenti. Dalle ore 14 alle 20 sarà attivo un senso unico con ingresso dalla Statale n.16 (Polaris/Acqua & Sapone) e uscita su Valdete (distributore di benzina), con il supporto della Polizia Municipale Inoltre grazie alla collaborazione con il Gruppo Gabrielli, sarà attivata una nuova area parcheggio nei pressi del Palazzetto, offrendo più spazio per tutti i tifosi.

Atmosfera da grandissimo evento dunque fuori ma anche in campo e a confermare la grande attesa anche le parole di coach Massimiliano Ortenzi alla vigilia. "Con Perugia è una gara bella da giocare e bella per come ci arriviamo, con grande entusiasmo della squadra e dell’ambiente. Ci sarà tantissima gente e questo è assolutamente meraviglioso. Affrontiamo una delle squadre più forti del mondo e dobbiamo esserne consapevoli. I ragazzi hanno lavorato come nelle ultime settimane, con serietà e voglia di fare. Se Perugia esprime tutto il suo potenziale potrà essere complicato ma se ci lascia qualche spazio e alcune occasioni noi dobbiamo essere pronti a sfruttarle, prendendoci tutto quello che possiamo soprattutto in casa dove sappiamo esprimere una pallavolo diversa".

E il ricordo va anche al netto 3-0 per Perugia all’andata: "Siamo diversi dal punto di vista del gioco e del rendimento rispetto ad allora. Quella è stata una gara che ci è pesata al di là del risultato. Ora possiamo fare qualcosa di diverso, ricordandoci quella gara. I piedi vanno tenuti ben saldi a terra perché è tutto in gioco, dobbiamo provare a strappare via qualcosina dappertutto, per arrivare dove vogliamo arrivare".