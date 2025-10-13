Gruppo Lupi, il miglior inizio. Anche l’Arno non delude

Partono bene Il Gruppo Lupi Pontedera e l’Arno Toscana Garden di Castelfranco nella prima di campionato di B. Non altrettanto i santacrocesi della Codyeco Lupi. Il Gruppo Lupi si impone per 3-0 a Arezzo, l’Arno batte per 3-2 Civita Castellana al PalaBagagli, mentre la Codyeco Lupi è superata per 3-0 dai bianconeri del Camaiore in trasferta. Procediamo per gradi. Non è stata una prima di campionato per niente semplice, quella dei pontederesi di coach Bulleri al Maccagnolo aretino. Si è giocato in un ambiente "riscaldato" da un tifo bollente tifo per i padroni di casa, in cui – a detta dei biancocelesti - "è stato molto bello giocare". La vittoria 3-0 è giunta al termine di una gara molto combattuta in cui il Gruppo Lupi è stato bravo a rimanere concentrato, trovando le giuste soluzioni specialmente nei momenti critici. Questa la successione dei parziali: 21-25; 19-25; 19-25. Lo spirito di squadra è stato impeccabile con tutti gli atleti scesi in campo, preziosi per questo primo successo stagionale. Fondamentali gli ingressi di Lazzeri e Lazzeroni in momenti cruciali. Queste le parole di coach Michele Bulleri a fine gara: "Siamo stati bravi a non scomporci specialmente quando siamo andati sotto di qualche punto. Abbiamo servito bene e sbagliato poco. Crede che questo abbia fatto la differenza". Nel gruppo e nello staff pontederese c’è la consapevolezza che il lavoro da fare sia ancora tanto e che i momenti difficili e le partite complicate arriveranno in serie. Tuttavia, la vittoria di Arezzo, costituisce una bella iniezione di fiducia. Tornare con tre punti dal palazzetto Maccagnolo non sarà semplice per nessuno.

L’Arno Toscana Garden ha avuto ragione, al termine di un serrato duello, dei viterbesi del Civita Castellana. Questo l’andamento dei set: 25-20; 23-25; 22-25; 25-21; 17-15. All’ultimo assalto, Colli e compagni hanno avuto ragione di un avversario tradizionalmente forte, con atleti come Ottaviani e l’ex De Santis, pronti a trascinare un gruppo altamente competitivo, sostenuto dal chiassoso tifo dei supporters rossoblù al seguito. La squadra di coach Piccinetti è stata messa sotto costante pressione, reagendo dopo essere stata sotto per 1-2, di fronte ad una squadra costruita per occupare – come quella biancoverde – i primi posti della classifica. Gara dura, rimessa in piedi nel quarto gioco e poi vinta dopo un aspro duello al tie-break. A Camaiore i Lupi sono stati sconfitti per 3-0. I tenaci versiliesi si sono così imposti: 25-17; 25-23; 25-17. Santacrocesi convincenti solo nel secondo set. Marco Lepri