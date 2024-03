Hockey. È una Symbol rigenerata. Sei punti pesantissimi

La Symbol Amatori ricava il massimo possibile dal doppio turno in quattro giorni, e con la bella vittoria per 4-3 sulla pista del Dyadema Roller Bassano, dopo il 3-0 rifilato al Montecchio, raccoglie sei punti pesantissimi per una classifica che torna a farsi consona con le possibilità della squadra gialloblù. Al di là del successo ciò che ha impressionato è stata la maniera in cui la squadra di Matteo Farina ha saputo gestire una bella partita, piena di ripetuti cambi di fronte, e di situazioni di vantaggio: pur andando al riposo sotto 2-3, nella ripresa la Symbol ha saputo gestire la partita, e successivamente, con i ritrovati Pochettino e Tudela è riuscita a ribaltare la situazione portando a casa la vittoria. Ieri Tudela è partito per Bogotà in Colombia, dove la prossima settimana giocherà con la nazionale cilena i Campionati Panamericani di hockey, mentre la Symbol tornerà in pista solo il 16 marzo per la delicatissima trasferta a Novara, probabilmente l’ultimissimo treno per i gialloblù. Ferma la Symbol Amatori, regolarmente in pista tutti gli altri campionati, partendo dalla serie B che chiude il girone d’andata con la capolista Pico Mirandola che affronta la breve trasferta a S.Daniele Po, ospite di un infido Cremona: sabato da vietato ai deboli di cuore a Bomporto, dove alle 19 la Scomed Bomporto, terza nel torneo di serie C di hockey Inline, riceve il Forlì, che la precede di due punti, e con cui si gioca una fetta di accesso ai playoff. In pista anche le ragazze della Scomed, che domani ospiteranno in un raggruppamento tre partite del torneo femminile, contro Ferrara e Vicenza con cui si giocheranno il secondo posto.

Riccardo Cavazzoni