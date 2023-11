Hockey. La Symbol Amatori col fanalino Seregno

Si aspettano importanti risposte, dalle gare in programma nel lungo week end rotellistico, in gran parte giocato domenica: torna in pista la Symbol Amatori nella Coppa Italia di serie A2, impegnata domenica nella lunga trasferta a Biassono, contro il Seregno, ultimo in classifica. Anche se la formazione lombarda ha fino ad ora ottenuto un solo punto in casa, ed è reduce da due sconfitte, sarà bene non sottovalutare la voglia di ben figurare dei biancoverdi, che possono giocare senza nulla da perdere, a differenza dei modenesi, che per qualificarsi, devono vincere tutte e quattro le gare del girone di ritorno. Impegno domenicale anche per la seconda squadra dell’Amatori, di scena a Correggio alle 15 per la Coppa Italia di Serie B, riposa la capolista Pico Mirandola, che osserverà il risultato della gara tra Pesaro e l’inseguitrice Scandianese. L’unica a giocare oggi sarà la Scomed Bomporto, che per il torneo di C di hockey inline, alle 19 riceve Riccione.

r.c.