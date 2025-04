Hokkaido a Cremona: sfida decisiva per i playoff e la quinta vittoria consecutiva

Riconquistato il secondo posto che vale i playoff, l’Hokkaido si prepara a difenderlo: alle 18, a Cremona, sul campo della Cremonese. La squadra di coach Francesco Guarnieri andrà a caccia della quinta vittoria consecutiva per tenere alle spalle Villadoro. Di più, per metterle pressione: la terza della classe, scenderà in campo due ore dopo nel derby con Modena e provare ad allungare, a 18 giorni dallo scontro diretto che può valere la stagione. Sfida delicatissima, quella di Cremona per l’Hokkaido. E sarà pure un finale dello stesso tenore, non solo in virtù degli scontri diretti con Villadoro, Scanzorosciate e Mirandola.

Le squadre Under 19, 17, 15 e 14 della Pallavolo Bologna hanno conquistato il pass per la final four regionale, a caccia di un posto per le finali nazionali. Il problema è che buona parte della Hokkaido gioca il doppio campionato: serie B e giovanile e la final four Under 19 cadrà il 25 aprile: il giorno prima dello scontro diretto casalingo con Scanzorosciate e due giorni dopo quello di Modena con Villadoro. E’ un tour de force che rischia di fiaccare fisicamente e mentalmente la squadra, che già questa settimana per gli impegni dell’Under 19 si è allenata a ranghi completi due sole volte. In attesa di capire se la società otterrà anticipo o posticipo di uno dei due match c’è una sola cosa da fare.

"Vincere a Cremona. Ci aspetta una gara difficile, ma siamo in ritmo e abbiamo fiducia. Sarà fondamentale rimanere lucidi e credere nel nostro sistema di gioco, in una fase in cui gli impegni sono molteplici e il tempo di lavorare in palestra diminuisce", spiega Guarnieri. La Hokkaido si prepara a giocarsi il tutto per tutto: playoff e final Four Under 19. Si comincia a Cremona, a caccia del quinto successo consecutivo per difendere il secondo posto appena riconquistato, per provare ad allungare su Villadoro.

Le altre gare: Kema Asola Remedello-Mgr Grassobbio, Transports Villadoro-Modena Volley, Imecon Crema-Univolley Carpi, Volley Veneto Benacus-Canottieri Ongina, Stadium Mirandola-Radici Products Cazzago, Zotup Scanzorosciate-Ferramente Astori Montichiari. Riposa: Arredopark Dual Caselle.

La classifica: Stadium Mirandola 63; Hokkaido Bologna 51; Transports Villadoro 50; Arredopark Dual Caselle 44; Zotup Scanzorosciate 43; Volley Veneto Benacus 36; Modena Volley 33; Radici Products Cazzago, Canottieri Ongina, Ferramenta Astori Montichiari 30; Cremonese 29; Kema Asola Remedello 21; Univolley Carpi 17; Mgr Grassobbio 14; Imecon Crema 13.