Hokkaido Bologna domina Scanzorosciate ma resta fuori dai playoff

Hokkaido Bologna 3Scanzorosciate 0(25-23, 25-17, 25-20)

HOKKAIDO : Tassoni 1, Ricci Maccarini 14, Ronchi 11, Bernardis 12, Reccavallo 10, Bandieri 9, Chiella (L1); Serenari, Dalfiume 1. Non entrati: Sgarzi, Tito, Popov. All. Guarnieri.

ZOTUP SCANZOROSCIATE: Reseghetti 1, Innocenti 6, Cioffi 8, Falgari 11, Gritti 2, Valsecchi 5, Forresi (L1), Viti (L2); Cassina, Carobbio 1, Carminati 1, Marcassori. Non entrati: All. Fabbri.

Arbitri: Bianchi e Martini.

La Hokkaido non molla. Ha un piede fuori dai playoff e se non proseguirà la corsa nella post season i rimpianti riguarderanno in primis i due punti lasciati nel corso della stagione con la Cremonese e i tre persi sul campo del Benacus, prima ancora che lo scontro diretto della scorsa settimana con Villadoro. Villadoro continua la corsa, Bologna prova la disperata rincorsa: torna alla vittoria e annienta la resistenza di Scanzorosciate, prendendosi il terzo posto aritmeticamente.

Peccato che ai playoff vadano le prime due: le ultime speranze passeranno sabato dal campo della capolista Mirandola: rossoblù obbligati a vincere per sperare ancora di coronare una stagione di altissimo livello a prescindere.

Di alto livello è pure il match con Scanzorosciate che ha il punto di svolta nel primo set: Bologna sotto 15-18, ma che rimette in piedi il parziale con gli ace di Ronchi il turno al servizio di Serenari e con Ricci Maccarini e Reccavallo che completano l’opera con il 25-23.

Poi è dominio puro, con la regia di Tassoni a fare scatenare i compagni: Ricci Maccarini, Ronchi, Bernardis e Reccavallo chiudono in doppia cifra, Bandieri a quota 9, grazie pure al lavoro in ricezione e difesa di Chiella, miglior libero della serie B per distacco sulla concorrenza. Per i playoff probabilmente non basterà, dato che Villadoro dovrà giocare con Remedello e Carpi e le basterà un solo successo per blindare i playoff. Intanto prova a crederci fino in fondo.

Le altre gare: Cremonese-Transports Villadoro 1-3, Canottieri Ongina-Imecon Crema 3-0. Ferramenta Astori Montichiari-Arredopark Dual Caselle 3-0, Modena Volley-Volley Veneto Benacus 3-0, Radici Products Cazzago-Kema Asola Remedello 1-3. Oggi: Mgr Grassobbio-Stadium Mirandola. Riposa: Univolley Carpi.

La classifica: Stadium Mirandola 69; Transports Villadoro 62; Hokkaido Bologna 59; Arredopark Dual Caselle 53; Zotup Scanzorosciate 52; Volley Veneto Benacus 45; Modena Volley 36; Radici Products Cazzato 34; Canottieri Ongina 33; Ferramenta Astori Montichiari 32; Cremonese 31; Kema Asola Remedello 30; Imecon Crema 18; Univolley Carpi 17; Mgr Grassobbio 14.

Marcello Giordano