Hokkaido Bologna: sfida decisiva contro Scanzorosciate per i playoff

La Hokkaido torna in campo alle 19,30 dopo il ko subito nei giorni scorsi a Modena, in casa del Villadoro: con l’obbligo di vincere, per non salutare aritmeticamente il secondo posto, ultimo utile per i playoff. I rossoblù ospiteranno alle 19,30 al PalaCopernico la quarta della classe Scanzorosciate, match rinviato in quanto inizialmente previsto per sabato, giorno dei funerali di Papa Francesco. Ha invece giocato e vinto domenica a Cremona Villadoro, ora a +6 sui rossoblù.

Ma Bologna giocherà poi sabato a Mirandola, mentre la Tranports ospiterà la quartultima della classe Remedello: il calendario è in salita, un’impresa potrebbe non bastare alla Hokkaido, considerato che ora Villadoro ha il destino nelle proprie mani: Bologna è obbligata a vincere per continuare a sperare, almeno fino a sabato.

Le altre gare: Cremonese-Transports Villadoro 1-3, Mgr Grassobbio-Stadium Mirandola, Ferramenta Astori Montichiari-Arredopark Dual Caselle, Modena Volley-Volley Veneto Benacus, Canottieri Ongina-Imecon Crema, Radici Products Cazzago-Kema Asola Remedello. Riposa: Univolley Carpi.

La classifica: Stadium Mirandola 69; Transports Villadoro 62; Hokkaido Bologna 56; Zotup Scanzorosciate 52; Arredopark Dual Caselle 50; Volley Veneto Benacus 45; Radici Products Cazzato 34; Modena Volley 33; Ferramenta Astori Montichiari 32; Cremonese 31; Canottieri Ongina 30; Kema Asola Remedello 27; Imecon Crema 18; Univolley Carpi 17; Mgr Grassobbio 14.

In B1 donne, invece, playoff blindati dalla Fcredil Bologna, capolista del girone C femminile: dopo i recuperi della terzultima giornata, le rossoblù sono certe almeno del terzo posto che garantisce la corsa promozione, aspettando lo scontro diretto con la seconda Riccione di sabato che varrà il primato.

Marcello Giordano