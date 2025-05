Hokkaido Bologna sfida Mirandola per un posto nei playoff del campionato B maschile

Vincere per sperare ancora. Di più. Serve un’impresa, o meglio due: Hokkaido obbligata a sbancare il campo della capolista Mirandola alle 18, dove i modenesi, già certi del primato e dei playoff, hanno perso una sola volta alla prima casalinga della stagione, prima di infilare 25 vittorie consecutive.

Basta questo, alla vigilia della penultima giornata di stagione regolare, a spiegare quanto sia stretta la via della speranza rossoblù di secondo e posto e playoff, ma c’è un’ulteriore strettoia. Servirebbe pure il ko di Villadoro, in casa con Remedello, o comunque i modenesi dovrebbero perdere almeno un punto, dato che ne hanno 3 in più di Bologna e in caso di successo per 3-0 o 3-1 diventerebbero irraggiungibili anche in presenza di impresa Hokkaido, in virtù del quoziente set, che sarebbe superiore nel caso in cui le due formazioni dovessero arrivare a pari punti.

Morale: Bologna si gioca oggi le ultime e residue chance di secondo posto e playoff nel girone C del campionato di B maschile di volley e difficilmente potrà attendersi sconti da Mirandola, che una stagione fa fu condannata alla retrocessione dalla A3 all’A2 proprio dalla Hokkaido, che poi rinunciò al titolo.

In caso di verdetti, ci sarà da programmare la prossima stagione. Una cosa è certa: sarà serie A solo se conquistata sul campo ed è dura.

Intanto, il futuro bussa alle porte. L’under 19 ha ottenuto la qualificazione alle finali nazionali e due giorni fa l’under 17 ha vinto la Final Four regionale, raggiungendo a propria volta le finali nazionali, con Bigozzi nominato miglior centrale e il regista Falzone miglior palleggiatore ed Mvp: entrambi fanno parte della prima squadra, segno che il talento, come ampiamente dimostrato da una stagione in cui Bologna corre per i playoff dopo essere partita con l’obiettivo salvezza, non manca.

Le altre gare: Transports Villadoro-Kema Asola Remedello, Zotup Scanzorosciate-Cremonese, Canottieri Ongina-Univolley Carpi, Arredopark Dual Caselle-Radici Products Cazzago, Imoecon Crema-Modena Volley, Volley Veneto Benacus-Mgr Grassobbio. Riposa: Ferramenta Astori Montichiari.

La classifica: Mirandola 72; Transports Villadoro 62; Hokkaido Bologna 59; Zotup Scanzorosciate 52; Arredopark Dual Caselle 50; Volley Veneto Benacus 45: Modena Volley 36; Ferramenta Astori Montichiari 35; Radici Products Cazzago 34; Canottieri Ongina 33; Cremonese 31; Kema Asola Remedello 30; Imecon Crema 18; Univolley Carpi 17; Mgr Grassobbio 14.