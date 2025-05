Hokkaido Bologna: Ultima Gara di Stagione e Pianificazione del Futuro

Cala il sipario sulla stagione della Hokkaido. Corre l’ultima giornata del campionato di serie B maschile di volley e per i rossoblù è l’ora del congedo: Bologna è già aritmeticamente terza, fuori dai playoff riservati alle prime due Mirandola e Villadoro. Alle 20,30, al PalaSavena di San Lazzaro, i rossoblù affronteranno il Benacus in una sfida che ha ormai poco da dire sul piano tecnico.

Per l’Hokkaido è già tempo di pensare al futuro. Ad aprire il capitolo è stato Francesco Guarnieri, che dopo il verdetto dell’aritmetica esclusione dai playoff ha comunicato a società e squadra che non intende discutere un rinnovo.

Il tecnico ha infatti la chiamata della Slovenia come vice allenatore, in vista di Vnl e mondiali, occasione troppo ghiotta sul piano professionale. In settimana è già stato in Slovenia, saltando due allenamenti in accordo con il club, oggi sarà in panchina per l’ultima di campionato.

Intanto dirigenti rossoblù e direttore tecnico Not hanno tenuto un primo summit per individuare il futuro tecnico. In primis, però, è stata definita la linea del prossimo mercato.

Sarà il club a fare la squadra e il futuro allenatore dovrà condividere e portato avanti il progetto iniziato l’estate scorsa, perché in chiave futura la Hokkaido intende continuare a puntare sui prodotti del settore giovanile e sui bolognesi.

C’è l’intenzione di confermare in primis Tassoni, Ronchi, Bernardis, Bigozzi, Bandieri e Serenari. C’è pure l’intenzione di dare più spazio allo schiacciatore Dalfiume e al libero Imperato: anche perché i ravennati Chiella e Ricci Maccarini potrebbero avere mercato al piano superiore, ma la certezza la si avrà la prossima settimana, quando la dirigenza inizierà a parlare con i giocatori. Certa anche l’intenzione di promuovere qualche talento Under in pianta stabile: come il regista Falzone.

C’è la gara con il Benacus da giocare, ma in casa Hokkaido è già tempo di pianificare il futuro, dopo una stagione al di sopra delle aspettative, che ha visto la squadra in corsa playoff pur essendo partita per salvarsi.

Le altre gare: Kema Asola Remedello-Zotup Scanzorosciate, Pallavolo Cremonese-Stadium Mirandola, Ferramenta Astori Montichiari-Canottieri Ongina, Modena Volley-Arredopark Dual Caselle, Mgr Grassobbio-Imecon Crema, Univolley Carpi-Transports Villadoro. Riposa: Radici Products Cazzago.

La classifica: Stadium Mirandola 75; Tranports Villadoro 65; Hokkaido Bologna 59; Zotups Scanzorosciate 55; Arredopark Dual Caselle 53; Volley Veneto Benacus 46; Modena Volley, Canottieri Ongina 36; Ferramenta Astori Montichiari 35; Radici Products Cazzago 34; Cremonese 31; Kema Asola Remedello 30; Imecon Crema 21; Univolley Carpi 17; Mgr Grassobbio 16.

Marcello Giordano