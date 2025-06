Hokkaido, che ribaltone. Ma Ronchi è una certezza

Ribaltone in casa Hokkaido. Il diesse Piero Pedretti era convinto di avere praticamente terminato il mercato e completato la squadra che parteciperà al prossimo torneo di B maschile di volley che partirà a ottobre. Invece no. Dopo la notizia dell’addio del responsabile del settore giovanile rossoblù Riccardo Not, a cui la dirigenza aveva proposto prima la panchina della prima squadra e poi di proseguire l’avventura nel ruolo di responsabile del settore giovanile, un nazionale Under 18, un nazionale Under 19 e il regista titolare hanno chiesto la cessione: ovvero Bigozzi (centrale), Dalfiume (schiacciatore) e Tassoni.

Bigozzi è stato richiesto da Castellana Grotte in A3 e da Modena Volley, Dalfiume dai Diavoli Rosa: alla fine, però il terzetto dovrebbe trasferirsi in blocco all’Anderlini Modena per fare la serie B e dovrebbe trasferirsi con la formula del prestito.

Ora è caccia a un palleggiatore da affiancare a Falzone, che sarà promosso dal settore giovanile. Servono pure un centro e una banda. Ma c’è anche la buona notizia: capitan Ronchi, dopo avere atteso di capire se potessero esserci offerte per lui in serie A, ha rotto gli indugi decidendo di rimanere: ergo, il neo tecnico De Marco potrà contare su Ronchi e Bernardis, stessa coppia di bande dell’ultima stagione, oltre alla riconferma di Ricci Maccarini come opposto. Gli attaccanti ci sono e sono anche di buon livello, serve una pedina per completare il comparto di attaccanti di palla alta.

Intanto Pedretti ha strappato le riconferme di Tito e Bandieri al centro: ne manca uno. Serve soprattutto un palleggiatore.

La dirigenza Hokkaido sta sondando il mercato dei giovani pronti a raggiungere le Due Torri per motivi universitari. Insomma è sempre sulla linea verde che pare intenzionata a muoversi dopo avere perso per strada tre prodotti del settore giovanile, tra i più talentuosi in circolazione, considerato che due sono pure nazionali nell’Under, mentre Tassoni, nonostante sia un classe 2007 aveva già un anno di esperienza da titolare in B.

Perso Chiella, di ruolo libero, accasatosi a San Giustino in serie A, sarà promosso titolare Imperato, altro talento del settore giovanile nel giro di selezioni e nazionali Under, che lo scorso anno faceva il secondo. Di fatto mancano ora un regista, uno schiacciatore e un centrale per chiudere la squadra: summit in programma nel week end tra Pedretti e coach Di Marco per individuare le prossime priorità di mercato per provare a chiudere a stretto giro di posta il roster.