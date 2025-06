Hokkaido conferma De Marco e Ricci Maccarini per la Serie B di volley

Prime riconferme in vista, in casa Hokkaido, con l’annuncio in vista del nuovo allenatore: De Marco, reduce dall’annata a Ferrara e con un passato di alto livello giovanile a Ravenna, dovrebbe firmare domani con la società rossoblù che parteciperà al prossimo campionato di serie B maschile di volley, dopo l’accordo raggiunto una settimana fa e definito negli ultimi giorni.

Costruzione già iniziata, quindi, in casa Hokkaido, dove è stato raggiunto l’accordo per la riconferma dell’opposto ravennate Ricci Maccarini. Con lui, riconferme in vista anche per lo schiacciatore nazionale Under 19 Dalfiume e per i nazionali Under 18 Imperato (nuovo libero titolare dopo l’addio di Chiella) e Bigozzi (centrale), destinati a ruoli da protagonisti insieme allo schiacciatore Bernardis.

Di rientro in rossoblù c’è lo schiacciatore Tapparo, dopo l’esperienza in prestito al Paolo Poggi con promozione in serie B (ma la società dovrebbe rinunciare alla categoria). Falzone sarà promosso dalla serie C come secondo palleggiatore alle spalle di Tassoni, mentre al centro è in odor di promozione in prima squadra Gamberini, dal settore giovanile. Da sciogliere il nodo di capitan Ronchi: si guarda attorno per capire se possa avere una chance in A3 altrove e Bologna ha sondato in banda Agugliano, reduce da una stagione in B a Vibo Valentia, 19enne prossimo a sbarcare a Bologna per motivi universitari. Al centro si trattano anche le riconferme di Bandieri e Reccavallo, mentre dovrebbe salutare Tito.

Arriva invece il primo addio ufficiale in casa Volley Team Bologna, dopo la rinuncia all’A2: la capitana e libero Rebecca Laporta è stata infatti annunciata da Trento, società di A2. Con lei, saluteranno Bologna la centrale Pulliero, vicina alla firma in serie A con Altamura, e l’opposta Nicole Tellaroli, che hanno già annunciato l’addio alla società. Ci sono invece dialoghi in corso per le riconferme delle centrali Fucka e Neriotti, oltre che con la palleggiatrice Saccani e le schiacciatrici Frangipane e Taiani: hanno tutte altre offerte, ma prima di decidere il proprio futuro attendono in settimana una proposta dal Volley Team, non scartando l’idea di proseguire l’avventura a Bologna nonostante la rinuncia, con l’idea di provarci in una stagione che porterà alla riforma dei campionati femminili e all’introduzione tra l’altro della serie A3.

Il diesse Generali andrà alla ricerca delle riconferme e sa quindi di dover reperire un’opposta titolare e un libero: per quest’ultimo ruolo si valuta la promozione dal settore giovanile. Intanto a dare la conferma della permanenza negli ultimi giorni è stato il tecnico Fabio Ghiselli, tassello fondamentale per poter passare alla costruzione della squadra.

Insomma la Hokkaido è quasi fatta. La Vtb, invece, inizia in settimana il mercato, sciolto il nodo del campionato.