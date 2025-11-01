Hokkaido formato export. "A San Marino sarà dura. Dobbiamo saper soffrire»

Operazione riscatto. Torna in campo la Hokkaido Bologna per la quarta giornata del campionato di serie B maschile: a San Marino, alle 17,30, i rossoblù di coach Roberto De Marco sono chiamati a rialzarsi dopo il primo ko patito la settimana scorsa con Loreto. Il tecnico Roberto De Marco chiede risposte sotto il profilo di atteggiamento e carattere, dopo una sconfitta che ha lasciato l’amaro in bocca più che per il risultato proprio per come è maturato.

"Voglio vedere una squadra che c’è, che lotta – dice l’allenatore rossoblù –, pronta su ogni palla. Ci aspetta una gara difficile, contro un avversario che ha attaccanti potenti ed esperti. Per tornare a dare filo da torcere dovremo dimostrare di saper soffrire, come fatto nelle prime due sfide con Grottazzolina e Fermo".

E’ campo ostico, quella della Beach&Park San Marino, ma soprattutto è squadra ostica quella della Repubblica in terra romagnola, che annovera in posto quattro lo schiacciatore Samuel Frascio e all’opposto Izuchukwu Oforah, giocatore internazionale con esperienza nei campionati arabi e albanesi.

Alzare l’asticella al servizio e costringere il palleggiatore avversario a giocare con palla staccata da rete sarà conditio sine qua non per giocarsela. Poi servirà attenzione nella correlazione a muro-difesa, fase che anche in questo weekend non potrà contare sul libero Imperato, ancora alle prese con problemi alle anche. Al suo posto, conferma in vista per Serenari, solitamente banda di riserva e cambio tattico, chiamato a indossare la maglia di libero: anche perché tanto Gamberini quanto De Cocinis nel weekend saranno convocati dalla squadra di serie C della Pallavolo Bologna per trovare continuità di gioco.

E’ un weekend che promette di sgranare una classifica che inizia a fornire indicazioni sui rapporti di forza, complice lo scontro diretto tra Ferrara e Rubicone: per rimanere in alta quota, Bologna dovrà provare a sbancare San Marino e tornare a essere la mina vagante del campionato, nonostante sia la squadra più giovane del torneo.

Le altre gare: Cavallino 4Torri Ferrara-Sab Group Rubicone, Querzoli Forlì-Sios Novavetro San Severino, Sabini Falconara-Consa Pietro Pezzi Ravenna, Montorio-Paoloni Macerata, Libertas Osimo-M&G Grottazzolina, Novavolley Loreto-Don Celso Fermo.

La classifica: Libertas Osimo 8; Sab Group Rubicone, Querzoli Forlì 7; Novavolley Loreto, Paoloni Macerata, Cavallino 4Torri Ferrara, Hokkaido Bologna, M&G Grottazzolina 6; Beach&Park San Marino 5; Sios Novavetro San Severino 4; Sabini Falconara 2; Don Celso Fermo, Consar Pietro Pezzi Ravenna, Montorio 0.