Hokkaido, il cliente più difficile per rialzarsi. Ma il secondo posto è sempre lì a un passo

Fallito l’assalto al secondo posto del campionato di serie B di pallavolo maschile, la Hokkaido Bologna ha l’occasione di riprovarci sul campo della Dual Caselle: a patto di sapersi rialzare. Se il ko con Crema di una settimana fa sia stato frutto di un calo di tensione o della sottovalutazione dell’ex fanalino di coda o se, invece, sia l’inizio di un periodo di flessione lo dirà la giornata odierna.

Una cosa è certa: ad attenderla c’è una partita tutt’altro che banale, non solo per motivi di campo: sarà la prima partita da presidente per Andrea Cappelletti. Il club ha ultimato tutti i passaggi burocratici tra Camera di Commercio e Federvolley per le consegne del caso dopo la scomparsa della presidente Velabri.

La Hokkaido sarà di scena a Sommacampagna, sul campo dell’Arredopark Dual Caselle, alle ore 18. L’avversaria è quinta in classifica, a -8 da Bologna e a 9 lunghezze dal secondo posto che vale i playoff. Sulla carta, fuori dai giochi, ma attenzione: la Dual ha una striscia aperta di 5 vittorie consecutive (e di 8 successi nelle ultime 9 uscite), è la squadra del girone C del campionato di serie B maschile di pallavolo più in forma dopo la capolista Mirandola.

Insomma, sarà big match: anche perché la Dual, in caso di successo, salirebbe a -5 da Bologna e non è detto che non possa ricucire sul secondo posto, dal momento che Villadoro, ko la settimana scorsa con Mirandola, sarà di scena sul campo dei piacentini dell’Ongina, che nell’ultimo turno hanno sfiorato la vittoria al tie break con Scanzorosciate.

Una vittoria potrebbe consegnare alla Hokkaido l’occasione di un nuovo sorpasso su Villadoro, nonostante i modenesi abbiano una gara in più rispetto ai rossoblù, che hanno già osservato il turno di riposo.

Le altre gare: Radici Products Cazzago-Modena Volley, Ferramenta Astori Montichiari-Mgr Grassobbio, Imecon Crema-Stadium Mirandola, Volley Veneto Benacus-Zotup Scanzorosciate, Univolley Carpi-Cremonese, Canottieri Ongina-Transports Villadoro. Riposa: Kema Asola Remedello.

La classifica: Stadium Mirandola 48; Tranports Villadoro 41; Hokkaido Bologna 40; Zotup Scanzorosciate 36; Arredopark Dual Caselle 32; Volley Veneto Benacus 29; Modena Volley, Canottieri Ongina 26; Radici Products Cazzago 25; Ferramenta Astori Montichiari 24; Cremonese 21; Kema Asola Remedello 15; Imecon Crema 13; Univolley Carpi 12; Mgr Grassobbio 11.