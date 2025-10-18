Hokkaido, prova verità: "Forzeremo il servizio"

Alla prima casalinga ha fornito una prova di forza dimostrando di avere il talento di arrivare alla salvezza che è l’obiettivo primario. Lo era pure un anno, quando Bologna arrivò a giocarsi fino alla penultima giornata della stagione i playoff promozione. Ma la Hokkaido è la squadra più giovane del girone e in casa rossoblù non ci si monta la testa. Si ragiona per step e alla vigilia della prima trasferta stagionale c’è soprattutto curiosità: quella di scoprire una nuova avversaria, dopo il cambio di girone rispetto alla scorsa stagione, e pure se i giovanissimi e agguerriti ragazzi del tecnico Roberto De Marco abbiano già la giusta dose di maturità per dare continuità alla prima vittoria. Altro giro e altro esame per la Hokkaido, che sarà di scena alle 21 a Fermo sul campo della Don Celso, che all’esordio ha perso nettamente sul campo della Paoloni Macerata, una delle squadre annunciate come attrezzate per le parti alte della classifica. Niente è scontato, tutto è da conquistare: "Quella di Fermo si preannuncia una trasferta molto tosta", spiega il tecnico De Marco, consapevole che il campo marchigiano potrebbe essere caldo: "Don Celso ha perso la prima partita del campionato e i nostri avversari saranno ancora più agguerriti tra le mura di casa, per raggiungere l’obiettivo della prima vittoria. Hanno un gioco abbastanza canonico e i loro centrali sono molto pericolosi anche con una ricezione staccata dalla rete".

Se Bologna vorrà riuscire a condurre il gioco e strappare punti, dovrà partire dalla battuta, una delle chiavi tattiche principali della sfida: "Sarà nostra priorità forzare più possibile il servizio, anche a costo di spendere qualche errore, per cercare di neutralizzarli dal centro, ma dovremo riuscire comunque a limitare gli errori diretti". Muro e difesa dovranno fare il resto, pipe, attacchi da prima e seconda linea di capitan Ronchi, Bernardis e Ricci Maccarini dovranno poi provare a fare la differenza in fase di rigiocata, per tentare il primo colpo esterno stagionale che offrirebbe una partenza lanciatissima alla Hokkaido.

Le altre gare: Montorio-Querzoli Forlì, M&G Grottazzolina-Consar Pietro Pezzi Ravenna, Sabini Falconara-Cavallino 4Torri Ferrara, Libertas Osimo-Sab Group Rubicone, Beach&Park San Marino-Sios Novavetro, Paoloni Macerata-Novavolley Loreto.

La classifica: 4Torri, Hokkaido, Osimo, Loreto, Macerata, Sab Group Rubicone 3; Beach&Park San Marino 2; Querzoli 1; Sabini Falconara, Don Celso, Sios Novavetro, Consar Ravenna, M&G Grottazzolina, Montorio 0.