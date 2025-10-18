Hokkaido, prova verità: "Forzeremo il servizio"

Acquista il giornale
Volley serie B Prima gara in trasferta per i giocatori di coach De Marco: "Don Celso ha perso la prima partita e ora sarà ancora più agguerrito in casa".

di MARCELLO GIORDANO
18 ottobre 2025
Il palleggiatore Luca Falzone dell’Hokkaido Bologna in azione

Alla prima casalinga ha fornito una prova di forza dimostrando di avere il talento di arrivare alla salvezza che è l’obiettivo primario. Lo era pure un anno, quando Bologna arrivò a giocarsi fino alla penultima giornata della stagione i playoff promozione. Ma la Hokkaido è la squadra più giovane del girone e in casa rossoblù non ci si monta la testa. Si ragiona per step e alla vigilia della prima trasferta stagionale c’è soprattutto curiosità: quella di scoprire una nuova avversaria, dopo il cambio di girone rispetto alla scorsa stagione, e pure se i giovanissimi e agguerriti ragazzi del tecnico Roberto De Marco abbiano già la giusta dose di maturità per dare continuità alla prima vittoria. Altro giro e altro esame per la Hokkaido, che sarà di scena alle 21 a Fermo sul campo della Don Celso, che all’esordio ha perso nettamente sul campo della Paoloni Macerata, una delle squadre annunciate come attrezzate per le parti alte della classifica. Niente è scontato, tutto è da conquistare: "Quella di Fermo si preannuncia una trasferta molto tosta", spiega il tecnico De Marco, consapevole che il campo marchigiano potrebbe essere caldo: "Don Celso ha perso la prima partita del campionato e i nostri avversari saranno ancora più agguerriti tra le mura di casa, per raggiungere l’obiettivo della prima vittoria. Hanno un gioco abbastanza canonico e i loro centrali sono molto pericolosi anche con una ricezione staccata dalla rete".

Se Bologna vorrà riuscire a condurre il gioco e strappare punti, dovrà partire dalla battuta, una delle chiavi tattiche principali della sfida: "Sarà nostra priorità forzare più possibile il servizio, anche a costo di spendere qualche errore, per cercare di neutralizzarli dal centro, ma dovremo riuscire comunque a limitare gli errori diretti". Muro e difesa dovranno fare il resto, pipe, attacchi da prima e seconda linea di capitan Ronchi, Bernardis e Ricci Maccarini dovranno poi provare a fare la differenza in fase di rigiocata, per tentare il primo colpo esterno stagionale che offrirebbe una partenza lanciatissima alla Hokkaido.

Le altre gare: Montorio-Querzoli Forlì, M&G Grottazzolina-Consar Pietro Pezzi Ravenna, Sabini Falconara-Cavallino 4Torri Ferrara, Libertas Osimo-Sab Group Rubicone, Beach&Park San Marino-Sios Novavetro, Paoloni Macerata-Novavolley Loreto.

La classifica: 4Torri, Hokkaido, Osimo, Loreto, Macerata, Sab Group Rubicone 3; Beach&Park San Marino 2; Querzoli 1; Sabini Falconara, Don Celso, Sios Novavetro, Consar Ravenna, M&G Grottazzolina, Montorio 0.

