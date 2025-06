Hokkaido: Roberto De Marco vicino alla firma come nuovo allenatore

Si avvicina il momento della fumata bianca in casa Hokkaido, relativa al nuovo allenatore. Dopo l’addio di Francesco Guarnieri, approdato come vice allenatore nella nazionale slovena, il club rossoblù cerca il sostituto ed è pronto a rompere gli indugi: in programma questa sera un incontro con Roberto De Marco, nella passata stagione a Ferrara e con importanti esperienze anche a livello giovanile: per il presidente Cappelletti e il diesse Pedretti è l’uomo giusto per guidare una squadra che anche l’anno prossimo tra le più giovani del campionato di serie B maschile di volley. Dovrebbe essere il giorno della firma, poi si sbloccherà il mercato, con Bologna che punta a chiudere la squadra nel giro di una settimana.

Addio al libero Chiella, approdato a San Giustino in A3, il prodotto del settore giovanile Imperato prenderà il suo posto. In regia, conferma per Tassoni e promozione per Falzone, talento di casa, come pure conferma in vista per gli schiacciatori Bernardis e Dalfiume (nazionale Under). Capitan Ronchi ha chiesto una decina di giorni per capire se possa avere chance di approdare in A, in caso contrario, conferma pure per lui e per l’opposto Ricci Maccarini, che è già stato allenato da De Marco a Ravenna e Rubicone.

Marcello Giordano