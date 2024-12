Hokkaido, un carattere indomito. Domina, rischia e poi si ritrova

Hokkaido Bologna

3

Cremonese

2

(25-22, 25-19, 19-25, 23-25, 15-11)

HOKKAIDO BOLOGNA: Tassoni 3, Ronchi 17, Ricci Maccarini 20, Tito 2, Bernardis 21, Bandieri 6, Chiella (L1); Serenari, Beneventi, Bigozzi 3, Reccavallo 5, Popov. Non entrati: Dalfiume, Imperato (L2). All. Guarnieri.

PALLAVOLO CREMONESE: Lupi 12, Codeluppi 16, Pontoglio 22, Binaghi 11, Riccardi 12, Colangelo, Gilioli (L1); Tasholli 2, Sala (L2), Orsi, Piazzi. Non entrati: Bertuzzi, Pellegri, D’Avossa. All. Pizzelli.

Arbitri: Santin e Tramontano.

Nel giorno in cui Montichiari perde un altro scontro diretto dopo quelli con i rossoblù e Mirandola e si sgrana la classifica, la Hokkaido non molla: batte 3-2 la Cremonese, riprendendo al tie break un match iniziato in discesa e che pareva scivolato via dalle mani.

Non mollano Bernardis, capitan Ronchi e Reccavallo, in dubbio alla vigilia e fondamentali insieme a Ricci Maccarini per conquistare due punti che sabato daranno modo alla squadra di coach Guarnieri di approfittare del turno di riposo di Mirandola per riprendersi la vetta della classifica: a patto di battere Remedello ad Asola.

Hokkaido seconda in classifica a cinque giornate dal termine del girone di andata del girone C campionato di serie B maschile di volley, con tre punti di vantaggio sulla prima esclusa dai playoff: Bologna è tra le big, aspettando il tour de force con Mirandola, Scanzorosciate e Villadoro di fine girone e dimostra di volerci stare.

Parte forte forte, l’Hokkaido, con la Cremonese, che nel primo set paga i tre errori in più dei padroni di casa. Nel secondo, Bologna attacca con il 60 per cento e con i 15 punti del trio Ronchi, Bernardis e Maccarini vola fino al 25-19. La Cremonese però non molla approfitta degli alti e bassi dei talentuosi rossoblù per ricucire fino al 2-2.

Nel momento cruciale, la Hokkaido nel tie-break, attacca con il 71 per cento, trascinata dai cinque punti a testa di Bernardis e Ricci Maccarini si prende set e match, confermando la voglia di bruciare le tappe e lottare per la promozione.

Le altre gare: Grassobbio-Asola 3-2, Modena-Villadoro 1-3, Carpi-Crema 3-0, Ongina-Benacus 1-3, Cazzago-Mirandola 1-3, Montichiari-Scanzorosciate 0-3. Ha riposato Dual Caselle.

La classifica: Stadium Mirandola 25; Hokkaido Bologna 23; Zotup Scanzorosciate 21; Transports Villadoro 20; Volley Veneto Benacus, Ferramenta Astori Montichiari 19; Modena Volley 14; Cremonese 13; Canottieri Ongina 12; Radici Products Cazzago 11; Mgr Grassobbio 10; Kema Asola Remedello 9; Arredopark Dual Caselle 7; Univolley Carpi 5; Imecon Crema 2.