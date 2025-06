Hristiyan Dimitrov è il nuovo opposto della Consar Ravenna in A2

La pista bulgara si allarga. Dopo le anticipazioni delle scorse settimane, da ieri è anche ufficiale. Il venticinquenne Hristiyan Dimitrov, originario di Varna, dove è nato il 2 novembre 1999, è un giocatore della Consar. Anzi, è il nuovo opposto del sestetto giallorosso per il prossimo campionato di A2. Dimitrov porta a Ravenna l’esperienza acquisita in una carriera da globetrotter, che lo ha visto giocare nei campionati Islanda, Germania, Belgio, Ungheria, oltre che nel proprio Paese natale.

Nel dicembre 2022 è approdato in Italia, in A3, a Parma e, dopo una parentesi in patria al Pazardzhik, vi è ritornato nel dicembre 2023 per giocare a Fano, contribuendo alla vittoria dei playoff e alla promozione in A2. Nella stagione appena conclusa ha schiacciato di nuovo in A3 per i sardi del Sarroch, terminando la regular season al 6° posto del girone bianco, ed uscendo al 1° turno dei playoff. Pur piazzando un discreto 46,3% stagionale in attacco, l’avventura col club cagliaritano ha avuto un epilogo particolare. Per accettare la proposta di Ravenna e salire dunque di categoria, Dimitrov ha infatti dovuto rescindere il contratto con Sarroch, suscitando i malumori dello stesso club sardo: "La richiesta dell’atleta è stata accolta con grandissimo rammarico. Pur rispettando la sua scelta, la società ritiene doveroso sottolineare che simili decisioni vanno in contrasto con i principi di professionalità, responsabilità e rispetto reciproco che da sempre contraddistinguono il nostro lavoro".

Dimitrov troverà come compagno di squadra Samuil Valchinov, con cui sta condividendo i collegiali con i due gruppi della nazionale bulgara, quella maggiore allenata da Gianlorenzo Blengini, e la selezione B diretta da Francesco Mollo. Fin qui, il suo bottino ‘italiano’ di Dimitrov parla di 937 punti messi a segno, con 92 ace e 80 muri. A Sarroch ha chiuso con 338 punti, decimo miglior attaccante della A3, con 26 ace, che lo collocano al 7° posto, e 25 muri.

"Sono molto eccitato – ha commentato il nuovo opposto ravennate – all’idea di poter disputare il mio 1° campionato di A2 e di giocare in una realtà come Ravenna, città che respira pallavolo e club storico. Ho parlato con Grozdanov e Georgiev, che sono stati lì, e mi hanno parlato benissimo della realtà ravennate, mi hanno raccontato di quanto sia bello giocare e lavorare a Ravenna. Samuil invece mi ha spiegato un po’ la A2, un campionato molto interessante ed equilibrato, con un livello altissimo. Mi stimola poi parecchio il fatto di poter lavorare con coach Valentini. Mi ha esposto un bel progetto tecnico e so che, con lui, si lavora molto ma si cresce anche tanto".