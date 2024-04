I brianzoli credono nel miracolo. Le mosse di coach Eccheli rilanciano Monza

C’è la firma a catatteri cubitali di coach Massimo Eccheli sulla vittoria con cui la sua Mint Vero Volley Monza ha riaperto i conti nella semifinale scudetto con i campioni d’Italia in carica dell’Itas Trentino. Sotto 2-0 nella serie, l’allenatore della squadra maschile del Consorzio è tornato pienamente in corsa per il passaggio del turno stravolgendo la sua formazione. Recuperato Stephen Maar (rimasto fuori nelle prime due sfide a causa di acciacchi), il tecnico subentrato a Fabio Soli tre anni e mezzo fa non si è limitato a reinserire l’esperto canadese nel sestetto titolare ma ha deciso di cavalcare anche gli altri due martelli, il caldissimo Eric Loeppky e il giapponese Ran Takahashi. Come? Spostando l’ex Padova e Taranto al posto di un Arthur Szwaerc apparso stanco e in difficoltà nell’ultima settimana. Risultato? Tutti e tre gli schiacciatori hanno chiuso sopra i 20 punti a testa e oltre all’attacco ha funzionato tutto a meraviglia anche in difesa e in ricezione. Proprio Loeppky da opposto in particolare si è decisamente divertito e non solo per il risultato finale: "Questa partita è stata pazzesca. Quando sei spalle al muro devi tirar fuori sempre il meglio, e penso che oggi abbiamo lottato tutti assieme mettendo in campo tutto ciò che avevamo. Loro ci hanno messo in difficoltà, giocando bene, ma sono contento per il risultato e per la squadra. Il prossimo match sarà durissimo".

Giovedì in gara-4 all’Opiquad Arena l’obiettivo di Monza sarà confermarsi per rimandare ogni verdetto alla bella, che sarebbe già un mezzo miracolo per come si erano messe le cose. Cachopa e compagni fino a domenica avevano portato a casa solamente un set e nella loro storia non avevano mai vinto in casa di Trento. Un solo precedente li poteva far sorridere, quello della semifinale di Coppa Italia in casa unica in campo neutro giocata due mesi fa a Casalecchio di Reno (Bologna). Per quello che si era visto negli altri match quel successo al tie-break poteva sembrare la classica eccezione che conferma la regola ma domenica Trento non ha perso per caso e non solo perchè nel finale non ha potuto contare su Kamil Rychlicki.

Le condizioni dell’opposto lussemburghese naturalizzato italiano saranno da valutare attentamente e avranno un peso sulle possibilità di una squdara che finora ha già dovuto fare i conti in tutti i playoff dell’assenza di Riccardo Sbertoli. Alessandro Acquarone se l’era cavata bene ma in gara-3 ha faticato a sua volta, accusando forse anche un po’ di stanchezza. I campioni d’Italia in carica, nonchè finalisti di Champions, restano i favoriti per la qualificazione ma dovranno rimboccarsi le maniche per eliminare una formazione che quest’anno ha fatto bene con le grandi e quando non aveva niente da perdere. Andrea Gussoni