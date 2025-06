I numeri. Ma quanto costa fare la A2?. Almeno 150 mila euro per iniziare

Le ipotesi in campo per Volley Modena fuori città sono di fatto due: il bell’impianto di Castelnuovo Rangone, già casa sempre in serie A2 femminile del Montale, e il palasport di Sassuolo, PalaPaganelli, dove gioca la serie B maschile e dal quale verrebbe invece via la serie B femminile destinazione PalaPanini. Due ipotesi pronte per la serie A ma difficilmente percorribili, lontane dal bacino d’utenza del sodalizio di Mirco Muzzioli (nella foto). Detto che, come avete letto, spiragli per il Volley Modena di trovare in città una casa ‘altra’ rispetto al PalaPanini ce ne sono più d’uno, quanto costerebbe una serie A2 in un impianto senza videocheck o taraflex? Tanto.

Andando con ordine, la società promossa dalla serie B1 che voglia iscriversi al campionato di A2 deve costituirsi in società di capitali e aumentare il proprio capitale sociale fino alla quota minima di 60mila euro. Poi ci sono la fideiussione da depositare in Lega (35mila euro), le tasse da versare per l’iscrizione ai campionati, a spanne almeno altri 10mila euro e poi tutte le spese logistiche e di materiali per rispettare le richieste di Lega Pallavolo Femminile. Due esempi su tutti? L’impianto videocheck, sui 20mila euro in tutto e fornito solitamente direttamente dalle leghe tramite i loro fornitori, e il taraflex da stendere sul campo di gara, circa 35mila euro. In più sono ovviamente da aggiungere tutte le tasse per ogni gara, la sicurezza durante le partite per un impianto da almeno 500 posti, le pulizie e appunto l’affitto. Insomma, parliamo di almeno 150mila euro da investire a palle ancora ferme, oltre ad avere tutte le liberatorie delle giocatrici e a prevedere una spesa annuale totale finale di circa 500mila euro. Un’impresa forse più difficile economicamente che sportivamente.

Alessandro Trebbi