I quarti di finale al via. Sabato al PalaBarton. Everest da scalare

Sarà la Sir Susa Vim Perugia l’avversaria dei quarti di finale playoff per Modena, quarti che inizieranno per la Valsa Group sabato 8 marzo in una gara 1 al PalaBarton che sarà un Everest da scalare per De Cecco e compagni. Un’avversaria che è venuta fuori dopo alcuni risultati rocamboleschi sugli altri campi. Perugia era davanti a Trento di un solo set, e perdendo il terzo parziale a Piacenza, con la contemporanea vittoria dell’Itas per 3-0 sul campo di Padova, è scalata al secondo posto. Si inizierà in Umbria sabato 8 marzo con gara 1, poi le prime tre gare si giocheranno di sette giorni in sette giorni. Quindi gara 2 al PalaPanini verosimilmente domenica 16 marzo e poi domenica 23 gara 3 sempre al PalaBarton. L’eventuale gara 4 sarà l’unica infrasettimanale (Modena se riuscirà a vincere almeno una gara delle prime tre la giocherà in casa) mercoledì 26 o giovedì 27, eventuale gara 5 domenica 30 marzo a Perugia. Gli altri abbinamenti dei quarti saranno Trento-Cisterna, Lube-Milano e Verona-Piacenza. Le semifinali prenderanno invece il via dal weekend del 5 e 6 aprile. Nella convulsa giornata di ieri si sono anche decisi i destini della salvezza: alla fine rimarrà in SuperLega la Vero Volley Monza, che ha vinto 3-2 contro Cisterna da sotto 2-1, mentre Taranto, che era avanti 2-1 contro Verona, ha finito per perdere 2-3. Pari punti tra umbri e lombardi e alla fine salvezza per Monza grazie a una partita vinta in più.