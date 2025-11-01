ICaRe al mitico PalaPanini: "Per noi uno stimolo in più"

I campionati di volley iniziano a dare alcune indicazioni sul valore delle varie formazioni e quelle reggiane, soprattutto di Serie B, sono partite con il piede giusto. Oggi si completa il turno del lungo weekend iniziato giovedì.

SERIE B. Gara sulla carta equilibrata, quella che la mista Mo.Re Volley gioca a Scanzorosciate alle 21. Entrambe hanno 6 punti e un pronostico è davvero difficile.

SERIE B1. Ancora un derby emiliano per la Tirabassi & Vezzali (7) che alle 18 ospita a Campagnola il San Giorgio Piacentino (3). Le due squadre si conoscono bene a livello societario per essersi incrociate più volte negli ultimi anni e anche le ragazze individualmente. Più difficile il discorso di squadra complessivo, visto le tante entrate e uscite da una parte e dall’altra.

La Fos Cvr (6) alle 20,30 gioca a Castelmaggiore contro la Vtb (6): discorso simile a Campagnola, con "l’aggravante" della trasferta e con le reggiane che restano comunque una neopromossa. In ogni caso la squadra è carica perché dopo il debutto che aveva lasciato perplessi tecnici e tifosi, le ragazze di Ghibaudi si sono riprese prontamente sotto il profilo del gioco e dei risultati. E quindi le bolognesi sono avvisate.

SERIE B2. Primo scontro diretto ai piani alti per la ICaRe di Marco Scaltriti, in trasferta oggi alle 20,30 al mitico PalaPanini per affrontarvi Modena Volley in una partita tra due formazioni alla pari in testa alla classifica con 9 punti. "Sarà una partita bella da giocare - commenta coach Scaltriti – perché sfidiamo una formazione solida. Noi siamo migliorati sotto tanti punti di vista, inizialmente facevamo fatica a essere squadra, adesso ogni ragazza ha alzato il rendimento personale, ma soprattutto è cresciuto quello di squadra. Si giocherà al PalaPanini, uno stimolo per la storia di questo impianto, ma anche temibile per un ambiente dispersivo a cui non siamo abituati. Noi giochiamo in un palazzetto grande per la categoria, ma ovviamente a Modena faticheremo a trovare punti di riferimento".

SERIE C. Tra i maschi, Vigili del Fuoco-Univolley Carpi alle 20,30, Busseto-Scandiano alle 18, Bluenergy Piacenza-Everton alle 17, Bastiglia-San Martino alle 18. Tra le ragazze, Mondial Carpi-Everton alle 18,30, Saturno Guastalla-Piacevolley alle 18,30, Renusi Campagnola-Vap Piacenza alle 19,30 a Moglia, Mirandola-L’Arena alle18, Ama San Martino-Reggio Revisioni Rubiera alle 17. Giocata Noceto-Correggio, 1 a 3 (22-25 18-25 26-24 20-25).

SERIE D. Giocati numerosi anticipi, resta solo il girone B femminile. Vignola-Roteglia con le squadre in campo alle 19; ICaRe-Casalgrande alle 19,30 a Cavriago, L’Arena Montecchio-Truzzi alle 19,30. Giocate tra i maschi Audax Parma-Bassa Reggiana Volley 3 a 0 (20, 15, 22), Quivolley-Mo.Re Volley 0 a 3 (15, 17, 24); tra le ragazze Ama San Martino-Cavezzo 1-3 (25-27 13-25, 25-16 19-25).