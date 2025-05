I’Giglio Castelfiorentino domina Celle Varazze: vittoria netta in tre set

castelfiorentino

3

varazze

0

I’GIGLIO CASTELFIORENTINO CIP- GHIZZANI: Anichini, Barnini, Del Carlo, Magherini, Malatesti, Nicosia, Pratelli, Sani, Scardigli, Talluri, Tofanari M., Tofanari S., Zingoni, Picchianti (L). All.: Buoncristiani.

CELLE VARAZZE: Arrigo, Bocca, Casazza, Filippini, Gandolfi, Giacopelli, Olivero, Testini, Trombetta, Valdora, Villa, La Porta (L). All.: Lamballi.

Arbitri: Pianigiani e Bruttini di Siena.

Parziali: 25-15; 25-14; 25-18.

CASTELFIORENTINO – Buona prestazione de I’Giglio che contro Varazze ha rispettato il pronostico senza difficoltà. Primo set gestito bene fin da subito da parte delle ragazze di Buoncristiani che ottengono un primo vantaggio (5-3), che piano piano va ad aumentare (12-7). Le valdelsane servono bene e mettono pressione con il muro alle avversarie che non riescono a respirare trovandosi sotto anche di 10 punti (23-13). È proprio un muro biancorosso che chiude il primo parziale su un netto 25-15. Stesso andamento nel secondo set: le padrone di casa forzano la battuta e l’attacco mettendo in difficoltà la difesa ligure e prendono un distacco importante (14-8). Buono anche il doppio cambio effettuato da Buoncristiani che rinforza muro e difesa facendo macinare ancora punti alla squadra che si porta sul 22-10, non dando più possibilità di recupero alle liguri che alla fine devono cedere 25-14.

Leggermente più combattuto l’ultimo set nelle prime battute a causa di qualche disattenzione da parte delle padrone di casa (7-7, 14-14). Il break decisivo arriva sul 17-15 dopo un bel punto di Barnini, tanto che i due time out chiamati da Lamballi non riescono a fermare l’avanzata biancorossa che si porta velocemente sul 20-16 per poi chiudere fra l’entusiasmo del pubblico che gremiva la palestra, con un buon 25-18. Adesso si deciderà tutto nell’ultima partita contro Valdarno, diretta avversaria insieme a Cecina per la salvezza e sarà una partita particolarmente difficile poiché le avversarie vengono dalla vittoria contro Scandicci che sicuramente ha dato animo alle giocatrici oltre al fatto di poter sfruttare il fattore campo.

fdc