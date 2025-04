I'Giglio Castelfiorentino trionfa contro Baia del Marinaio Cecina: vittoria cruciale per la salvezza

i’giglio Castelfiorentino

3

BAIA DEL marinaio Cecina

1

I’GIGLIO CASTELFIORENTINO: Anichini, Barnini Viola, Del Carlo, Magherini, Malatesti,Nicosia,Pratelli,Sani, Scardigli,Talluri,Tofanari M. Tofanari S., Zingoni Rachele; Picchianti (L). All.: Buoncristiani e Furiesi.

BAIA DEL MARINAIO CECINA: Nenciati, Giacomello, Colombini, Massari, Turini, Calafati, Biagioli, Bertoli, Orsini, Frongillo, Ricci, Castellano, Coluccini(L). All.: Menicucci.

Arbitri: Giarratana e Falaschi.

Parziali: 22-25; 25-23; 25-22; 25-21.

CASTELFIORENTINO – Torna al successo I’Giglio, che al termine di un match rovente e a tratti nervoso, piega Cecina alla Palestra Enriques. Il primo set è stato equilibrato fino al 13-13, poi I’Giglio ha allungato sul 20-17 salvo accusare successivamente un calo che le ospiti hanno sfruttato per chiudere 22-25. La delusione però non ha spento Scardigli e compagne che nel secondo set ripartono di gran carriera (12-8 e 17-9). Cecina torna sotto, ma alla fine la spuntano 25-23 le padrone di casa. Riequilibrato il conto dei parziali, I’Giglio mette la freccia aggiudicandosi anche il terzo per 25-22, grazie soprattutto ad una grande difesa. Al cardiopalma la quarta frazione (6-6 e 14-14), fino al decisivo allungo delle ragazze di Buoncristiani (19-15), che mantengono fino alla fine del set (25-21). Arrivano quindi tre punti importantissimi per la salvezza con I’Giglio che ora è undicesimo con 26 punti.

Francesco De Cesaris