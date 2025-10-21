I’Giglio cede in casa alla Florenzo. Le biancorosse non si risparmiano in una sfida al cardiopalma

I’ GIGLIO

FLORENZO

I’GIGLIO: Anichini Irene (L2), Barnini (K), Basili, Cantini, Del Carlo C., Del Carlo M., Magherini, Malatesti, Nicosia,Nuti, Alice (L1),Sani,Tofanari, Zaraffi. All.ri: Pistolesi, Buoncristiani.

FLORENZO: Adorni (L1), Arnetoli, Bartali,Chiara, Bianchini, Forte, Franci,Giova, lia, Lodovici, Matassini, Meucci (L2), Mezzedimi, Ndriollari (K), Pettinari, Zatini. All. Caini.

Parziali: 25-18; 28-26; 28-30;19-25; 13-15. Arbitri: Barbieri e Tronfi.

CASTELFIORENTINO - Partita combattutissima dall’inizio alla fine. Nel primo set la Cip-Ghizzani impeccabile, prendendo da subito vantaggio. Brave le ragazze di Florenzo a recuperare. Ma le biancorosse ripartono e conquistano il set. Bello anche il secondo, giocato punto a punto, ma è sempre Florenzo a portarsi avanti con la Cip-Ghizzani che deve rincorrere fino al 24-24 e poi 26-26 e aggiudicarsi il set per 28-26. Anche il terzo è un set al cardiopalma. La Cip-Ghizzani è la prima a raggiungere un set point, ma le avversarie non demordono. Nel quarto set le biancorosse si spengono. Al tie-break la Cip-Ghizzani ha un ottimo avvio, ma l’avanzata di Florenzo inizia subito e approfittando dei troppi errori delle biancorosse chiude autorevolmente.