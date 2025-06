Il beach volley a Marina. Al via i Campionati Assoluti

Oltre 200 atleti e circa 40 arbitri sono in arrivo sulle spiagge di Marina di Ravenna per i nove giorni della tappa rivierasca del Campionato italiano di beach volley. La manifestazione andrà in scena da sabato al 6 luglio. Si parte con i campionati under 16 maschili e femminili, poi gli under 18 e nei giorni successivi l’under 20. Tutte le competizioni giovanili avranno un limite di 24 coppie. Nel weekend, dal 4 al 6 luglio, arriva momento clou della settimana sportiva con i Campionati Assoluti, che vedranno sfidarsi i grandi campioni. Tutte le partite si svolgeranno allo stabilimento Marina Bay Experience, dove sono in corso gli ultimi preparativi, tra cui la realizzazione di un’arena da circa 150 posti attorno al campo centrale.

"Ho sempre creduto nel valore dello sport sia dal punto di vista sociale sia come attrazione turistica – comincia il sindaco Alessandro Barattoni, che ha tenuto per sé la delega –. Eventi di questo tipo sono fondamentali, perché permettono di associare i nomi dei nostri lidi a valori positivi. Lo sport all’aria aperta, in questo caso il beach volley, è senz’altro uno di questi anche perché attrae tantissimi giovani. A Marina di Ravenna, in particolare, gli sport da spiaggia e d’acqua possono diventare un volano per lo sviluppo turistico della località: noi ci crediamo".

Ad organizzare la tappa è la giovane società sportiva Orbite. "Siamo nati solo nel 2020 – spiega la presidente Roberta Fogli – e quest’anno ci eravamo detti di provare a organizzare un piccolo torneo. Poi, grazie alla fiducia del Comune e di tutti gli sponsor che hanno scelto di credere in noi, siamo riusciti a organizzare questo evento di portata nazionale. Ci sembrava un’impresa impossibile e invece siamo qui: è un credito di fiducia da parte di tutte le realtà che ci hanno creduto. È la prima volta che organizziamo una manifestazione di questa caratura e un grazie va anche a tutto il team di Orbite". Per l’occasione, la società ha commissionato anche le targhe realizzate a mano per i vincitori del Campionato Assoluto, create a partire proprio dal materiale dei palloni.

"Saranno dodici pezzi unici, creati per lasciare ai vincitori un ricordo di questa tappa, che sia diverso dal solito", continua Fogli. "Abbiamo l’ambizione di far crescere il movimento del beach volley in Emilia-Romagna – aggiunge Daniele Cassanelli Stami, consigliere regionale Fipav –, che, pur essendo la sua patria, ultimamente era in calo. Con eventi come questo stiamo provando a far tornare il beach volley a crescere nel nostro territorio". "In regione sono due le località che stanno focalizzando questo – spiega Marcello Camprini, responsabile beach volley Emilia-Romagna –. Una è Bellaria, che ospita le finali dell’Assoluto, e l’altra è Marina di Ravenna, che, oltre a questa tappa, ospiterà le finali regionali di under 16 e poi un torneo di B1. Questi due poli sono la base per lo sviluppo di questo sport".

Lucia Bonatesta