Il bilancio della stagione. Volley Pesaro ok

La stagione del Volley Pesaro si è conclusa con un momento conviviale e l’abbraccio tra giocatrici, amiche, allenatori, dirigenti. Una serata di sorrisi e ricordi che rimarranno indelebili negli anni, perché ogni stagione ha le sue vittorie, ma anche le sue sconfitte, ma è pur sempre unica. Quest’anno i numeri sono importanti: oltre 230 gare, più di 100 a "casa" Palasnoopy. La serie C è stata un lunghissimo campionato, affrontato però sempre con determinazione e culminato con la salvezza raggiunta. La squadra di 1ª Divisione che ha raggiunto i Play off promozione, mentre quella di 3ª Divisione è stata un un ottimo banco di prova per le più piccole. Molto buoni i risultati delle giovanili. L’Under 13 ha ottenuto la final four territoriale e 8° posto alla Fase regionale. L’ Under 14 ha conquisto la final four territoriale e la Coppa territoriale. L’Under 16 ha giocato la final four territoriale. L’Under 18 infine ha partecipato alla final four territoriale e Coppa territoriale. "Complimenti ancora a tutte e tutti, allenatori e dirigenti e genitori", dice il presidente Giancarlo Sorbini.

b.t.