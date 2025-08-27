Il Bisonte assegna i nuovi gradi. Agrifoglio diventa capitano:: "Voglio essere un esempio"

Il Bisonte Firenze assegna i gradi e la fascia: Beatrice Agrifoglio è la nuova capitana della squadra, Francesca Villani la vice. La scelta del tecnico Federico Chiavegatti, confermato dopo il sorprendente finale dello scorso campionato, è caduta su due giocatrici che avessero già conoscenza della società e dell’ambiente. Agrifoglio, la trentunenne regista di San Sepolcro, per averne già indossato la maglia da due stagioni e aver contribuito non poco, in quella passata, a conquistare la salvezza; la trentenne schiacciatrice pratese Villani, tornata ora a Firenze, per esserci già stata nella storica stagione 2013/14: quella della promozione in A1 e la vittoria della Coppa Italia di A2.

"Essere il nuovo capitano de Il Bisonte è molto emozionante e stimolante anche perché è la prima volta che ricopro questo ruolo – confessa Beatrice –; sono felice di questa responsabilità e di poter essere da esempio per le giovani, visto che sono la più anziana del roster".

È iniziata intanto la seconda settimana di allenamenti della squadra che, dopo i test medici e fisici, la preparazione nella palestra sussidiaria del Pala BigMat (già Palazzo Wanny) e sessioni in piscina, proseguirà con il lavoro fisico e i primi elementi tattici. Dodici le giocatrici per ora a disposizione di Chiavegatti e del suo staff: le palleggiatrici Agrifoglio e Morello, le centrali Acciarri, Colzi e Maleševic, le schiacciatrici Knollema, Tanase, Villani e Del Furia (aggregata dal settore giovanile), l’opposto Zuccarelli e i liberi Lapini e Valoppi. La centrale turca Kaçmaz si aggregherà oggi al gruppo dopo il Mondiale under 21 giocato con la sua Nazionale mentre la schiacciatrice argentina Bertolino e l’opposto serbo Bukilic si uniranno alle compagne a conclusione della loro avventura iridata in Tailandia.

