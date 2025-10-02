Il Bisonte, che rivoluzione: "Abbiamo un gran gruppo"

Cinquant’anni di vita – da quando nel 1975 nacque come Volleyball Arci San Casciano – e un’altra pagina di storia che a ogni inizio di stagione si rinnova. Nel Salone Brunelleschi del Palagio di Parte Guelfa è stata presentata ieri la squadra de Il Bisonte Firenze che lunedì prossimo alle 20.30 al Pala BigMat contro Chieri darà il via al suo dodicesimo campionato consecutivo in A1. A fare gli onori di casa - alla presenza delle giocatrici, dello staff e degli sponsor - il presidente Elio Sità, il patron Wanny Di Filippo, l’assessora allo sport Letizia Perini e il delegato provinciale del Coni Gianni Taccetti.

Della formazione 2024-25 sono rimaste in tre: Beatrice Agrifoglio, promossa capitana, Bianca Lapini e Nausica Acciarri; per il resto molte giovani con ottime credenziali e Francesca Villani di ritorno essendo già stata bisontina nel 2013/14: l’anno della promozione in A1 e della conquista della Coppa Italia di A2.

"Credo che abbiamo allestito un gruppo interessante e ben amalgamato; quello che auspico è che ci sia un forte attaccamento alla maglia e che riusciamo a vivere una stagione più tranquilla delle ultime due", ha esordito Sità. Dopo aver ricordato con orgoglio che Palazzo Wanny (ora BigMat) è l’unico impianto di proprietà fra tutte le società in Italia Di Filippo ha poi aggiunto sorridendo, anche lui riferendosi al passato: "Chiedo alle ragazze di vincere qualche partita in più e di farmi soffrire un po’ meno".

Perini si è poi soffermata sul forte legame che unisce Firenze a Il Bisonte: "Una squadra – ha detto – può dare il massimo solo quando ha un’intera città che la sostiene". Dopo i saluti di Taccetti ha concluso il coach Federico Chiavegatti: "Abbiamo un bel gruppo di ragazze molto disponibili, non le ho mai viste uscire dalla palestra senza aver dato tutto e questa è la componente giusta per affrontare un campionato difficile come il nostro".

Franco Morabito